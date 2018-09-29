10月1日開放門市 點數可換回現金

知名連鎖店「動物王國」宣布倒閉，全台灣17間分店同步關門結束經營，強調目前沒有薪資積欠，消費者問題也會在近期提出配套。（高彥哲攝）

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中國時報
高彥哲、／綜合報導

知名連鎖寵物店「動物王國」27日無預警停業，造成消費者損失，負責人李志堅發聲明指出，全台17家分店28日同步結束營業，但客戶可在清點後將現有點數折換現金，工資也將在10月10日正常發放，沒有跳票問題。

動物王國表示，將在10月1日公布開放門市，民眾若有儲值消費點數，可在門市現場兌換符合需求商品。若現場沒有符合需求商品，也可撥打0917-278-370，動物王國會先行登記會員相關資料，待客戶資料彙整一段落後，將在12月起個別通知客戶前來將現有點數領取現金。

新北市法制局長黃怡騰表示，動物王國在新北市有3家分店，加計台北市5家、新竹縣、市6家及苗栗縣3家，共計17家分店，其中5家為加盟店，目前均已自行歇業。新北市勞工局已於昨日上午受理包括淡水總公司的新北3間動物王國店員的集體勞資調解申請，近期將調查雇主是否積欠工資及資遣費，並確認公司費薪資償還能力，與積欠薪資給付期限。

新竹縣市、苗栗縣各分店昨天都有消費者詢問退費事宜，新竹縣府勞工處長唐維德表示，27日至今已接獲員工詢問，昨天上午前往縣內各店了解。新竹市則有2家分店、13名員工受影響，市府勞工處已受理13名員工提出勞資爭議調解申請書。

苗栗縣府勞工及青年發展處長彭德俊表示，目前接獲竹南、苗栗分店有1名員工表示，10月5日發薪但雇主尚未告知處理方式，因時間還沒到，尚未進入申訴程序。

(中國時報)

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