觀音論壇 帶領民眾認識菩薩

2018年09月29日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

靈鷲山佛教基金會與世界宗教博物館9月28、29日舉辦第1屆觀音文化國際論壇，藉由對觀音信仰文化與觀音造像藝術探討，深入淺出帶領民眾認識觀音菩薩，彷彿走進「人間處處是觀音」之路，也為新時代社會帶來一股正能量。

論壇開幕儀式28日上午在宗博館宇創廳登場，由靈鷲山首座釋了意法師開示觀音菩薩聞聲救苦的悲心願力；世界宗教博物館館長陳國寧致歡迎詞，期許社會共同推動靈鷲山開山住持心道法師推動的「心和平，世界就和平」，新北市民政局主任祕書陳怡君則代表市府歡迎國際學者來台。

論壇內容涵蓋百八觀音信仰文化的流傳、漢傳觀音信仰文化的流傳、觀音造像藝術探討3大子題，進行7場專題演講。

主辦單位指出，邀請尼泊爾百八觀音研究專家亦是日本曹洞宗德林寺住持高岡秀暢法師、尼泊爾藝術文化交流工作者塔姆（Sarbottam Shreatha）、在尼泊爾研究佛教造像工藝甚深的專業佛像師蘇睿智（Suraj Shakya）來台，另外，還有文化大學史學系教授陳清香、林健成美術工作室總監張小玲、靈鷲山佛教教團監院釋顯月法師擔任講者。

釋顯月法師從靈鷲山的觀音信仰與文化談生命和平大學的願景，他表示，為延伸宗博館「尊重、包容、博愛」理念，心道法師與靈鷲山佛教教團近年來為「生命和平大學」的志業努力，將建立完整的教育系統，培養具跨宗教理念的和平種子。

釋顯月法師說，藉收養孤兒、有機無毒的農業改良、慈善、醫療等，促進當地族群和諧共生，建設民族文化宗教館，落實「愛地球、愛和平」的理念，實踐觀音慈悲精神。

(中國時報)