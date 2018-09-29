苗縣首創無人機競速賽

苗栗縣副縣長鄧桂菊（中）協同競速穿越機飛手邱思皓（右）、張佳諺（左），為10月6日無人機競賽揭開序幕，並鼓勵全台好手踴躍參加。（何冠嫻攝）

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣政府率全國之先，辦理無人機競速大賽，10月6日將集結各地飛行好手，在國立苑裡高中一較高下，且安排無人機趣味闖關競賽，邀請有興趣的民眾共襄盛舉，讓大家看見不一樣的苗栗。

苗栗縣政府自去年起致力推動無人機創新產業發展政策，不但領先全國發布無人機飛航管理辦法、開辦無人機培訓課程，並首辦無人機攝影競賽，致力培育飛行好手。另為擴展無人機的使用層面，苗栗縣政府與工業技術研究院簽訂無人機創新應用合作意向書，發展消防、農業、工務等方面應用。

另外，更將於10月6日在國立苑裡高中，舉辦「飛競苗栗－2018無人機競速大賽」，採網路報名，並規畫無人機競速大賽及趣味闖關賽2個組別，各開放60人與50人參賽，將集結各地專業競技飛手及一般民眾共襄盛舉。縣府強調，總獎金高達9萬元，在飛手競速賽中勇奪第一名可獲3萬元，於無人機趣味闖關賽的第一名則能得到5000元的獎金。

副縣長鄧桂菊強調，縣府率全國縣市政府之先，辦理無人機競賽，盼民眾踴躍參與讓更多人看見苗栗。縣政府勞工及青年發展處長彭德俊表示，無人機不僅為移動式的相機，更能結合科技發展觀光、監測、防災等應用，未來將積極推動無人機科技產業的創新與服務應用。

(中國時報)

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