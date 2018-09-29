中美衝突升高 禍更多於福

2018年09月29日 04:10 中國時報 主筆室

中美貿易戰開啟後，兩強對抗節節升高，不僅在語言上唇槍舌劍充滿敵意，在行動上也相互敵視、杯葛，讓外界擔心緊張情勢如果持續升高，中美對抗可能因擦槍走火甚至因愛國主義高漲而失控。中美衝突升高對台灣而言，絕對禍多於福。

美國川普總統24日宣布對2000億美元的中國大陸產品加徵10%關稅，北京立刻還以顏色，對600億美元的美國產品課5%至10%不等關稅。北京的反擊不可避免將推動川普政府進一步對2670億美元的中國產品加徵關稅。美國國務卿龐佩歐表示，美國將進一步報復，並強調「在貿易戰一定會贏」。

大陸國務院當天就發表白皮書，痛斥美國「言而無信」，並宣布退出中美貿易談判，取消副總理劉鶴及商務部官員赴美行程。大陸英文官媒《中國日報》還在美國愛阿華州主要報紙《狄蒙記錄報》刊登廣告，痛批川普政府貿易政策，企圖影響中西部農業州的選情。

中美兩國的戰線並未局限於經貿，且擴及到安全領域。美國兩棲攻擊航母黃蜂號原訂最近訪問香港，但在美國以購買俄羅斯武器為由制裁中共中央軍委裝備發展部及其負責人後，中方已拒絕美方的申請。美國聯邦國會參眾兩院於2017年9月通過《2018年財政年度國防授權法》，因該法含有鼓勵美台軍艦互訪，北京遂於當年同意雷根號航母訪港，以免轉往高雄港。現在陸方拒絕美方申請，顯然已計不及此。

中國大陸對美國國防部長馬提斯6月初在新加坡香格理拉會議上拒絕邀請人民解放軍參加「2018年環太演習」一事，一直耿耿於懷，此次拒絕美艦訪問香港，應該也有報復之意。

緊接著，美國五角大廈國防安全局宣布，國務院同意對台出售總值3.3億美元的F-16、F-5戰機與C-130運輸機零件。儘管這次軍售並非重要武器系統，但因時機敏感，北京認為此舉是再度跨越違反「一中政策」的「紅線」。25日美國國防部又宣布，美軍B-25飛越了南海，媒體解讀「意在觸怒中國」。

面對「修斯底德陷阱」的誘惑，中美兩國須先對貿易戰未來可能走到什麼地步，要有準確的評估並做出最理性的反應。首先，美國切莫誤判中國，綜觀《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書，中方無意與美國打貿易戰，反而更強調「合作共贏」，並承諾「保護財產權、知識產權、外商合法權益並深化改革開放」，中方的強烈反制多出於內部團結與維穩的需要，而非與美方對抗，美方應更積極與中國重啟對話。中方亦須理解，美國從白宮、國會、軍方、企業界到學術界都充斥強烈的「反中」情緒與對台灣的同情。為了避免美國趁機打台灣牌不利兩岸關係，在應對美方攻勢的同時，應有適可而止的準備，美國也應審慎考慮打「台灣牌」之後的嚴重後果。

繼美國與南韓簽訂自由貿易協定之後，川普政府正計畫與日本、歐盟在貿易上聯手對付中國大陸。北京應考慮貿易戰進一步擴大的可能後果，以及從貿易衝突升級到科技與匯率衝突對大陸的後座力，而美國也應衡量中美貿易戰波及到更多國家演變為全球貿易戰的利弊得失。兩國若不能適時踩煞車，雙方不無可能會從貿易戰逐漸升級，從經貿、科技、匯率衝突，進一步演變為軍事衝突，不自覺掉進「修斯底德陷阱」悲劇。

美國「全國貿易委員會」主任納瓦羅立場一向強硬，但已表示美國願意坐下來談判。中國商務部副部長王受文也表示願重啟談判，但美方要有誠意。趁著雙方敵意尚未完全成形與進一步升高，做足姿態後應該見好就收，以免時不我予。

川普與習近平都是強人，現階段兩人仍不會輕易讓步，貿易摩擦短期對中國經濟不會造成太大影響，11月美國期中選舉前，川普將繼續加碼施壓中國。不過川普終究是商人性格，期中選舉後可能是川普重新評估貿易戰得失及後續任期施政重心與對中政策的時機，屆時看中國能否提出川普願意接受的交換條件。

中美摩擦激化，美國政府、國會、學界較以往更為同情台灣。但強烈的「反中」情緒以及對台灣的同情，是否會轉化為對台灣的絕對支持，在中國崛起、美國收縮大趨勢下並不確定，民進黨政府切莫見獵心喜，甘為美國棋子，反而提高兩岸風險。

(中國時報)