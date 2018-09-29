留人不等於留才

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中國時報
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為吸引新南向國家學生來台就學，行政院擬推動「新經濟移民法」修法，開放來台就讀高職、大專院校，畢業後工作7年、5年，可取得我國永久居留權或入籍，遭總統府資政陳博志批評將使台灣學校從「賣文憑變成賣身分證」。

雖然行政院緊急滅火表示，這項政策有附帶條件，第一是台灣有雇主有明確需求，就是台灣有此勞動力市場的需求；第二，該新南向學生畢業後，必須取得相關專業證照。

但台灣專業證照類型相當多，外僑學生取得證照不難，至於雇主及台灣勞動市場需求，聘僱員工不就是一種勞力需求嗎？標準認定將流於主觀。

為何陳博志會有此憂慮呢？可從這幾年新南向國家學生來台狀況洞悉。台灣學校為爭取生源廣開「511」專班，即5天上班、1天上課、1天休假，這種工作時間比讀書時間多的學程，教育出來的學生與我國致力留住的新經濟力人才必有落差。

更甚者，有學校高層透露，行政人員到海外招開說明會時，仲介大喇喇出現並當場挑明可以幫忙找學生，連在台打工地點都一併幫忙敲定，所以有些外僑學生一入境台灣，在機場整團人就被仲介帶走奔赴工作地點，就學只是晃子，工作才是目的。

一旦我國開放就學工作一定期限後就可以永久居留或入籍，未來循此管道到台灣的新南向國家民眾將越來越多，不僅打亂我國勞動市場結構，台灣高校的教學素質也將受到衝擊。留人不等於留才啊！

(中國時報)

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