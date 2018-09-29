大題小作 媒體該檢討

2018年09月29日 04:10 中國時報 卓亞雄

每當政治混沌、社會紛亂、民生凋幣之際，媒體被罵「弱智」的頻率就愈高。但政經領域被罵弱智，無關智慧，只看立場；公共事務領域挨罵弱智，則確因媒體從業員專業不足。

就職業倫理而言，記者只堅持事實正確，不在乎發言者的立場，即便明知是錯、刻意扭曲，也沒必要去辯解、糾正，更不會吹鬍子瞪眼地吵架。記者不是名嘴，不是政客打手，只管報導正確與否。正因如此，稱職的記者須有「打不還手、罵不還口」的修養，即便被批弱智也不在意。

看到媒體人明知是耍嘴皮子，卻不正面點破，閱聽人一定會急。眼前的例子是行政院長賴清德在國會的治水專案報告，立委質詢高雄、台南的「天坑」是怎麼回事？賴揆神回「證明雨量太大」，賴揆在國會殿堂公然玩弄語意弔詭，閃躲問題，媒體基於職業倫理，只能據實報導，不能跳下去與賴揆打泥巴仗，即便預知因此被罵弱智。

但公共事務領域現況的確是媒體從業員太外行了。8月18日早上，台灣近28000台自動提款機（ATM）全數當機，雖然是周末，但也帶給民眾不便，金管會顧立雄要求包商1周內提報告。讓人驚訝，媒體處理這則新聞大多不到300字，就像車子拋錨般的稀鬆平常，當然更未去追包商的檢討報告怎麼寫？

28000台ATM全數當機，從資安角度，這是不得了的大事，意謂維生系統的金流、物流全然停擺。遺憾的是，這則新聞僅見唯一的一則配稿卻極其荒誕，指ATM有「周末魔咒」，因為發生的當機都是在周末，嚴肅的資安災害竟成了笑鬧，只因媒體不瞭解現代社會資安是要命的。

台灣媒體很喜歡「他山之石」，ATM全數當機為什麼不引他山之石？幾年前日本也曾發生全境12萬台ATM全數當機的慘劇，花了月餘才修復。台灣與日本人口密集情形相似，高度依賴資安系統運作日常生活供需。台灣ATM全數當機，衝擊不似日本嚴重，但仍然是資安系統脆弱的警訊，遺憾的是媒體只當成社會新聞的小花絮。

對公共事務缺乏知識甚至大難臨頭還渾然不覺。前幾天華航A330進廠維修，技工赫然發現飛機的接地線被偷，這是危及安全極嚴重的事，華航以「小毛賊」竊案淡化處理，殊不知這可是會要了飛機上300乘客性命的超大事件。當然，300字輕鬆交代，甚至未見報。

飛機在空中飛行時，與大氣摩擦產生密布在機身的電荷，會由放電刷釋放出去，A330的放電刷甚至超過10組；飛機降落穿雲而過，累積遠超過飛行時的大量電荷密布在機身上，因此降落後的第一個動作，是以接地線將機上靜電導入地下。接地線被偷，電荷排不出去，等同飛機對雷擊不設防，這多麼可怕？

公共事務領域媒體的不進入狀況，不只是鬧笑話，甚至危及人命而不自知。若因此被罵弱智，務必要深刻檢討。

(中國時報)