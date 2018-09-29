中美貿易戰升級政治口水戰

2018年09月29日 04:10 中國時報 陳一新

繼中美貿易戰不斷升級之後，美國總統川普首次將戰線擴大至政治層面，抨擊中國大陸正在意圖影響美國的期中選舉。對於美國總統在聯合國安理會上的指控，與會的中國外交部長王毅立刻予以反駁，表示中國不可能接受沒有根據的指控。

最新發展不僅顯示中美兩國開始大打政治口水戰，也反映川普有意藉著對中國「干涉美國內政」的指控與升高對中國的敵意，達成政治、經濟、外交與戰略的多重目的。

川普26日以聯合國安理會主席的身分在安理會發表演說，在針對安理會設定的核武裁軍議題發言後，突然話鋒一轉，將矛頭指向中國，嚴辭指控中國正試圖影響美國期中選舉的結果。綜合他的論述，可歸納為三點。

一、中國不希望他和他的執政團隊贏得期中選舉，因為他是第一位在貿易上挑戰中國的總統。二、他與競選團隊正在贏得選戰，在每一個層面都占上風，不希望中國影響這場即將到來的選舉。三、媒體詢問有無具體事證證明他的指控時，他說中方英文版《中國日報》24日在美國愛阿華州最大報《狄蒙記錄報》刊登廣告文章抨擊他的貿易政策，企圖影響農業州的選情，就是明證。

在前一天聯合國大會發言時，川普就批評中國對美國大規模的傾銷，造成美國對中國貿易嚴重失衡。這次在安理會演說時又嚴辭抨擊中國干涉美國內政，究竟川普意欲何為？

首先，川普說他在期中選舉各個層面都占上風，未免言過其實。雖然他可望保住聯邦參議院的多數，但卻不太可能在聯邦眾議院維持過半的優勢。他抨擊中國企團影響美國期中選舉，不僅可為他對眾議院的敗選推卸責任，更可把中國打成「替罪羔羊」。

其次，將中國說成是一個既造成美國高貿易赤字、又干涉美國內政的國家，將有助於他激起美國人民的愛國主義，為他下一波掀起美國的「反中」情緒升溫做好鋪墊的工作。

第三，中美兩國長期在國際舞台進行外交戰。此次美國將中國定位為「干涉美國內政」，不僅大大提高美國在對華外交戰的道德制高點，也對美國在說服其他國家選擇盟友時起一定的作用。

美國從去年到今年初的「美國安全戰略」、「國防戰略摘要」、「美國核武態勢」3份報告中，都將中國定位為主要「戰略對手」與「修正主義強權」，這次川普在聯合國痛批中國貿易政策與干涉美國內政，自然有助於提高他「反中」政策的氣燄，這可能也是台海兩岸領導人都應密切關注的一項發展。（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)