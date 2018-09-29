2018年09月29日 04:10 中國時報 何懷碩

9月10日胡佛教授仙逝。楊國樞、韋政通也先後在7、8月離世。這3位澄社創社同仁是我50年的老友，風義實在師友之間，而今倏忽長逝，頓生強烈孤單落寞之感，一時聾聵瘖啞，無語問天。

胡佛在台灣從威權向民主過渡的進程中扮演了最關鍵性的勇士角色；他在政治學術上的創造性成就，成一代宗師，並獲得國際聲譽；他的學生極多，雖有些成了民主憲政的蟊賊，更有優秀卓越的後繼者。他的平生功績已留在青史，我只談澄社、胡佛與我有關的一段往事，見證他的人格與風範。

1987年4月我在《中國時報》發表〈另一個中國人的想法〉，批評中研院丁邦新院士在《聯合報》為執政黨弊端巧辯掩飾的〈一個中國人的想法〉一文。引起學界十多人一場論戰。那是台灣解嚴1987年7月前夕，發表此文時我已做好教授職被解聘的心理準備。不久，胡、楊二兄自美回台。那時強人剛謝世，社會胎動，期待民主。我們雖然有一些對社會公共事務發言的知識人，但散兵游勇，不免力量分散。我老早覺得胡楊兩兄長年為台灣民主催生，不畏艱險，應領頭組織一批學界「同志」，結為言論團體，論政而不從政，對社會必更有貢獻。

1988年10月4日，我邀請文崇一、胡佛、楊國樞四人晚餐後來家中「澀園」茶話，我第一次提出此構想，立刻得到胡、楊二兄首肯，並說陶百川先生與他們曾有此想，惜一直未能實現，我的提議遂一拍即合。經過幾次澀園聚談（增加張忠棟與韋政通共6人），把最初的「誠社」改為去掉道學氣的「澄社」。但訂章程的時候，問題來了：我們人數不足，而且全為「外省掛」。於是廣泛提名，湊足人數。

澄社於次年4月17日成立，18日很風光記者會，19日各大報有社論或專論及照片。幾天後，我碰到電子業先進企業家邱再興，承他慷慨捐贈100萬，是為澄社第一筆贊助。但是，很痛心，也很遺憾，大約才2、3年，創社最初5人中的4人（胡、何、文、韋）很快悄然退出。澄社變獨的原因：台灣社會龍蛇雜處，人才濟濟，但我們在台灣竟找不到忠誠認同中國文化、中華民族、歷史傳統、血緣情感與未來一個中國的2、30個知識分子。此其一。

第二個原因：我們既組成一個知識人論政團體，若只追求民主法治，迴避國族認同，有異心者很容易把反專權政治變成反外來政權，再轉為主張民族分離，追求民主只是幌子。如此一來，台灣的民主選舉便不是選政黨與政府，而是選國家了。所以對國家認同，澄社的態度不能含糊。胡佛兄與我有此主張，但未得到大家贊同。不久澄社中已有人加入立場相反的台教會了，果然很快澄社因成員渾殽而變質。

對照澄社早期2、30名社員名單，後來分道揚鑣，以至澄社名存實亡，令人驚嘆！這一段歷史中，胡佛沒做過社長，但他才是澄社的靈魂人物，志節之堅，不求名位，不與人爭，潔身自愛，貞若金石。雖說世無完人，但我親炙胡兄數十年，回首往事，斯人庶幾近之。 （作者為獨立評論人）

(中國時報)