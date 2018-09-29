金融併購號角吹得響嗎

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中國時報
周添城

最近，金管會又把金融機構整併的議題提上檯面。而且在一些過去所定下的篩選機制下，繼續研擬積極、消極條件來誘發或攔阻金控或銀行的併購。

資本充實、經營能力佳、有國際布局能力、企業社會能力佳等4條件，初估篩檢出5金控、6銀行可發動非合意的併購；其他金融機構則只能走合意併購的路。

這種不同策略、不同規模走不同併購路徑的設計，正是原本併購策略已打結，而須在「半推半就」才能實際運作的無奈產物。

以台灣的現實來看，金融機構的整併似乎總有作不完的作業，而且絕大部分都是由上而下，只要金融主管當局認為金融產業存在過度競爭的事實，隨時都有政策性重啟鼓勵金融整併的指令。

這種源自金融主管個人主觀的判斷，反倒成了取代市場機制，而為國內金融產業結構變動的主要原因。主管機關對金融機構的整併，到底應抱持何種態度？這個問題正是金融發展政策、金融管理的基本思維。

由於金融管理的思維不同，實際的管理查核點，可以呈現出樣貌非常複雜、多樣的路徑圖，再加上高度管理的邏輯，只要當中一個選擇節點有所不同，那麼整個路徑圖就會有很大的出入。

這也正是這種管制設計所須付出的代價，所以金融產業的人治色彩始終無法退卻，拐彎抹角後，總會出現「但…」的轉折，然後就由原本想要建立「管理通則」的軌道轉換到「個案審查」。

偏好個案審查的心理傾向，是金融產業發展的負向指標，這可作為金管會主委顧立雄推動金融產業發展的重要參考指標。（作者為醒吾及景文科大前校長）

(中國時報)

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