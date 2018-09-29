名家手跡被山寨 鄭愁予也遭殃

2018年09月29日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

名家手跡被許多讀者視為至寶，圖為詩人周夢蝶和洛夫的手稿。（本報資料照片）

詩人周夢蝶（右）與鄭愁予的手跡，近來傳出被仿冒，有讀者受騙。圖為周夢蝶生前與鄭愁予合影。 (本報資料照片)

近年名人手跡在拍賣市場洛陽紙貴，兩岸知名作家、詩人手跡被仿案例亦層出不窮。近日大陸「書山覓寶」公眾號負責人閆政便揭露，有讀書會藉著邀請台灣詩人鄭愁予在南京先鋒書店簽售，打著鄭愁予親簽本名號，書友拿到手卻發現簽名為假，一同受邀參與讀書會的台灣女詩人顏艾琳便指出：「大陸因為大而資訊混亂，被騙的案例時有所聞。」

字醜又有錯 谷寫成穀

閆政近日發文指出，今年7月間鄭愁予赴南京的消息，令許多書友期待獲得《鄭愁予的詩—不惑年代》及其簽名，書友們很快就定下了150本，說好既有簽名還有題詞，但拿到書後卻發現所謂鄭愁予親筆簽名「越看心越涼，字醜不說還有錯字」。

如一名書友的名字取自詩句「扶搖直上九萬里」，但「里」字卻簽上繁體字的「裡」；又一名書友姓「谷」，簽名卻寫成「穀」，明顯是繁簡轉換造成的混淆，卻不可能發生在熟悉繁體字的鄭愁予身上。

認真對創作 不會造假

經閆政再三求證，已可確知簽名為仿。對此顏艾琳表示，其實近年大陸針對兩岸名家手跡，不論官方或民間都收購不少，一方面是為了史料保存，另一方面也與名家手稿的市場價格有關。

她舉例，「曾有人希望我讓出一幅周公（周夢蝶）的字，開價百萬台幣。」她也指出近年如余光中、北島、鄭愁予、張默等人手跡均備受市場關注，來信開價請她轉讓者多不勝數，但她也強調，若是為謀利而造假，「認真對待創作的人、珍惜作家詩人藝術家的讀者，都不會做這種事。」

偽作傷害大 混亂美感

周夢蝶老友、掃葉工房負責人傅月庵也指出，一般讀者確實難以辨真，「除非看得多了」，若要分辨周夢蝶手跡，較準確的方法就是求教於「周夢蝶詩獎學會」的曾進豐，且他呼籲「周公硬筆字流傳不多，千萬小心」。

同為編輯人的陳逸華也指出，以仿作周公簽名為例，偽作最大的傷害在於劣幣驅逐良幣，尤其海外相對來說不易見到真跡，如果把「鬼畫符奉成上品，白菜當作牛肉，日後看到牛肉反而嗤之以鼻，直接混亂了美感與品味。」往內看傷害的是作者、讀者和收藏者，往外看是破壞了市場的運作。

(中國時報)