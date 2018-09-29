黃熙文十年磨一劍 重現舊上海

黃熙文。（許文貞攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

白天是製藥公司董事長，下班後卻搖身一變成為伏案揮灑的漫畫家，黃熙文身兼雙重身分，游刃有餘，但當初對於放下摯愛的漫畫，接班家中事業，心中還是有一絲遺憾，「大家介紹我時，都會提一下我是漫畫家，但其實我過去從沒畫過長篇作品。我不敢說我自己是漫畫家，但我能說，我是流著漫畫血液的漫畫人。」

黃熙文的家族事業，是有名的「十八銅人行氣散」、「鳥頭牌愛福好」的生產者，但從小愛畫畫的他，卻選擇北上就讀復興商工，後來更到東京設計師學院學習電腦繪圖，1987年進入卡片公司工作，創作「雷克小子」，光靠圖像授權，20歲就月入10幾萬元。

然而黃熙文一直很清楚自己畫畫的時間有限，父親的製藥事業需要人接班，「我很認命，年輕時就體認到，最終還是要回家接家裡的生意。」1991年他暫時擱下夢想，返台回到自家公司當業務，後來父親驟逝，身為長子的他，便一肩挑起家中生意，那時他才33歲。

不過黃熙文始終沒忘記年輕時的夢想，2009年他開始構思長篇作品，花了十年時間創作，完成冒險推理故事《上海大少爺》，為了在漫畫中重現舊時代氣氛，多次前往上海取材。

黃熙文堅持不用電腦繪圖，全部手繪，每天除了白天處理公司事務，還規定自己必須畫5個小時，常常畫到凌晨3點、5點才休息，「原稿很大張，沒辦法坐著，要站著畫，彎腰下去就很久不能動。」說到這裡，還調侃自己，「愛畫死好！」

畫完整本漫畫不打緊，黃熙文還自己做成動畫短片，拍了創作過程的紀錄片，又和弟弟的搖滾樂團合作，為漫畫寫了三首歌還拍MV。漫畫家麥人杰笑說，一般漫畫家哪來這種大排場，「黃熙文就像是漫畫界的蝙蝠俠布魯斯‧韋恩！」

(中國時報)

仿畫辨偽 紙質是關鍵 柯P趣稱 市容脫離吃粗飽

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。