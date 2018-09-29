柯P趣稱 市容脫離吃粗飽

2018年09月29日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

以「共融」為主題，由台、日共同策展的「2018台北設計城市展」，從生活出發，回歸人與人之間相處的生活本質，呈現40件國內外案例，並邀請到日本建築名家伊東豊雄、隈研吾來台分享設計與環境美學。台北市長柯文哲打趣表示，這樣的分享意味著台北要脫離「吃粗飽」的階段。

策展人之一的日本知名設計師黑崎輝男，是日本IDEE選品品牌創辦人，並在東京表參道為創客設立了一棟分享辦公室，這片都市畸零地上還有隈研吾設計打造的聚落。他以自己的經驗分享指出，「這些年，我經常感受到設計這個概念是沒有界線也沒有領域問題的，所有的事物都是設計」。

他舉例將應邀來台講座的隈研吾，既是2020東京奧運的場地設計人，也設計家具，因此「設計可以是多方面的」，他指出，在中國式的文化中，詩書畫藝，「喝茶也都有融入設計概念，其實和現代的設計精神是很相近的。」因此他相信當代的文化，乃至城市，都可以融入設計。

柯文哲強調：「設計是專業！」要讓一個城市漂亮也不會一步到位，他以共遊式遊具為例，和傳統「罐頭式」遊具相較，「價差大概10倍」，但他認為以公部門力量扶植台灣設計師也是勢在必行。他認為台北的特色是友善、安全，也是整個華人世界最有創新能量的城市，希望藉著美學的扎根與展出，讓更多人看到「台北的友善和創意」。

(中國時報)