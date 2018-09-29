張宇安一出手 大師跟著唱

2018年09月29日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

誰的音樂可以讓波士頓交響樂團總監安德里斯‧尼爾森斯（Andirs Nelsons）忍不住一起哼唱？這答案正是剛上任波士頓交響樂團助理首席的台灣年輕指揮張宇安，在樂團一年20周的合約中，他將協助尼爾森斯一起準備音樂，也將擁有自己和波士頓交響樂團在波士頓音樂廳和檀格塢音樂節的專場指揮音樂會。

張宇安說，這一切都發生在半年內，又驚喜又意外，「一切的起點正是92歲老大師指揮布隆斯泰特。」張宇安說，布隆斯泰特是他指揮的偶像，也是他認為一位好指揮的典範，他低調，不張揚，內斂不做作，「當我美國檀格塢音樂節今年要請布隆斯泰特與駐節指揮一起工作並且同台排練演出時，我毫不猶豫越洋遞出申請。」

匆匆寄出貝多芬《第5號交響曲》的影音資料去甄選，「沒想到甄選上了駐節指揮。」張宇安後來才聽樂團中提琴首席說，初審超過一百多卷影像，在放到他的指揮錄像時，說也奇妙，評審們聽著聽著就開始不由自主跟著歌唱起來。後來這卷帶子進到最後決選，據說尼爾森斯聽著聽著也開始哼起來，張宇安就這樣成為入選。

奇妙還在後面，確認駐節指揮之後，一天波士頓交響樂團主動來信，邀請張宇安參與助理指揮甄選，最後四人選一，張宇安雀屏中選。從一個非音樂班出身的國樂人，到2016年獲第七屆羅馬尼亞布加勒斯特國際指揮大賽首獎，成為西樂指揮明日之星，張宇安的確鼓舞了許多台灣的年輕音樂學子。

張宇安說，「這個助理指揮的位置讓我可以過渡，可以學習，光是跟團員聊天我都收穫非常多。」現在張宇安與太太依舊住在柏林，需要時再飛到波士頓交響樂團工作，其他時間張宇安也安排了包括羅馬尼亞以及台灣的指揮音樂會，持續朝自己的音樂夢想前進。

(中國時報)