未婚夫妻內戰 佼佼發片軋耿如

2018年09月29日 01:13 中國時報 尤嬿妮 報導

黃子佼（佼佼）等了30年，終於將在12月推出新專輯，他趁中秋連假錄製5首新歌，完成一半進度。盛傳他未婚妻孟耿如也將於年底推出首張個人專輯，情侶檔發片強碰對打，佼佼28日表示：「耿如的部分老實說我沒在Follow，因為也是商業機密，所以我沒問、問了反而有壓力，好像知道什麼祕密很煩，所以不知道他們現在進度。」

年底向來是眾歌手兵家必爭的發片期，包括蔡依林、王心凌、羅志祥、陶喆等人都預計今年12月推新輯，加上孟耿如原訂10月發片延至12月，面對「內憂外患」，佼佼笑說：「何時發片都會遇上大咖，自己等了30年也無懼了，我就做我自己想做的事情，顧不了那麼多。」

如今總算輪到自己走進錄音室、唱著屬於自己的新歌，佼佼感性說：「對很多很多歌手來說，這（錄音）是再熟悉不過的事，我卻從出道等30年，很誇張！五味雜陳！」

進錄音室近鄉情怯

由於極度重視且珍惜此次發片，佼佼講究錄音細節，不僅穿拖鞋、拉起錄音室的簾子不受打擾，還預先在臉部噴保溼，並將歌詞背得滾瓜爛熟。

但即便如此，他一踏入錄音室仍近鄉情怯，「又熟悉又陌生，畢竟也唱過一些單曲，而量身打造真是首次。」透露日前收到第6首新歌的編曲後忍不住落淚，「後面幾首在家偷偷哭完了，進去（錄音室）分秒必爭，不浪費錄音費、不哭了」。

(中國時報)