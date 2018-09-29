胡瓜把金鐘典禮當派對

2018年09月29日 01:13 中國時報 蕭雅玲 報導

胡瓜主持《綜藝大集合》連2年入圍金鐘綜藝節目主持人，28日受訪時表示，主持這節目17年，前面15年都沒被提名，去年開始才被評審注意卻沒得獎。他說，自己參加過25次金鐘獎，只拿過一次獎，笑言要拿金鐘「這多難」！所以每年都把金鐘獎當做嘉年華派對參加。

胡瓜表示，《大集合》是自己主持最長的節目，每次出外景一去就是4、50人，很多辛酸觀眾看不到，像碰到登革熱、SARS等流行疾病，還是得跟群眾接觸，有時錄到一半還會遇到觀眾大吼大叫，曾遇過一個躁鬱症群眾到錄影現場叫囂「跟我打架」、「以後不要再來」，也有群眾莫名其妙拿辣椒水趕他們走，還有群眾因為玩不到遊戲要吵架等狀況發生，但他卻認為這就是觀眾可愛的地方，也願意克服，所以真心希望節目能得獎。

羨慕費玉清退休

主持17年的《大集合》，幾年前在節目中介紹吹玻璃管，當時他戴著手套拉管時，因手套有沾了水，結果碰到管子時手遭嚴重燙傷，因當天還有兩段節目還沒錄，當下只能先用冰敷，忍痛把節目錄完才去看醫生。

59歲的他入行36年，看到費玉清宣布將退休，讓他很羨慕，「從江蕙二姊離開歌壇到費玉清，都是很好的帶頭示範。」

他認為，藝人不一定要做到山窮水盡，「現在環境也不是那麼好，因手上還有4個節目主持，要規畫這東西（退休）得一一退去，不能同時了結掉！」在適當時機點宣布退休。

(中國時報)