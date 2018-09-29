金鐘搶后 孟耿如：我也意外

2018年09月29日 01:13 中國時報 洪秀瑛 報導

孟耿如28日出席活動，今年她以《麻醉風暴2》入圍金鐘女主角獎，網友卻毒舌批評她憑什麼入圍，她昨高EQ表示最近行程滿，還沒有看網友討論，「坦白說我自己也很意外入圍，自己進步的空間還很大，既然入圍了，就以愉快心情參加金鐘，不要想太多大家的言論，因為想了，我還是要參加金鐘啊，所以平常心就好。」

孟耿如說金鐘戰袍還沒準備好，希望走個性路線較貼近自己，走秀和走金鐘紅毯哪個壓力大？「金鐘紅毯吧，我是容易緊張的人，對很期待的事會太過度緊張，所以金鐘當天一定要保持心平氣和。」她先前和莫允雯以雜誌客座編輯身分參加米蘭時裝周，當時秀還沒看就血濺米蘭，因晨跑時不小心在大街上仆街滑壘，摔得手掌破皮流血，她保護頭、臉，讓肚子先著地，「才第1天就摔，時裝周還沒參加，萬一臉破相就糟糕。」

米蘭行敗了20萬

在「時尚之都」有豔遇？她分享同行的莫允雯完全是義大利人的菜，「滿好的，在國外就是要假裝單身啊！」他們去逛骨董店，店家老闆跟莫搭訕，表示若能殺價成功就一起吃飯，「結果她殺太多價了，老闆很傻眼。」孟耿如也血拼，買到打電話回台灣提高信用卡額度，「我怕被罵敗家女，錢這種東西不要細算，細算就傷感情。」粗估約刷了20萬台幣。

(中國時報)