侯孝賢籌備武俠片不跟風VR

曾威量（左起）、陳勝吉、侯孝賢、邱陽、李中、趙德胤，攜手打造VR電影。（盧禕祺攝）

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中國時報
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金馬電影學院今年第10年，特別與HTC合作，邀來金馬電影學院創辦者侯孝賢導演、本屆特別貢獻獎得主廖慶松擔綱監製，由李中、邱陽、陳勝吉、曾威量、趙德胤5位金馬電影學院出身的導演共同創作VR電影《5×1》。

侯孝賢28日率5位導演現身記者會，侯導認為VR電影對他來說很奇特：「該怎麼解釋我也不知道，你們去看了才知道。」但他自己「沒勁去拍」，透露下部新作仍舊會是武俠片。

侯導已看過李中《董仔的人》、邱陽《O》、陳勝吉《蝴蝶之舞》、曾威量《山行》等4部作品，他說：「看過他們怎麼拍，很難啊，我對這個沒有研究，除非有特別地方區域，不然我還是拍我的電影就好。」

趙德胤侯導秀平頭

趙德胤頂著小平頭亮相，解釋新造型是為了工作方便，一旁侯導聽了也脫下招牌棒球帽，摸摸自己的平頭，笑說「我都自己剃一剃」。趙德胤的VR短片這兩天才要開拍，故事為「一個電影導演正在拍一部電影」，是否繼續起用班底吳可熙？他神祕地說：「都有！」透露短片和他接下來的長片《妮娜》有關。

《5×1》製作費超過5000萬，侯導一聽幽默睜大眼說：「那我還是拍我的電影好了。」《5×1》片長1個半小時，目前已進行最後拍攝、後製階段，將於11月金馬影展舉辦世界首映。接著會在台中秀泰影城放映。

(中國時報)

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