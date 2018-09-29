Apink撲台 普美特企美食節目

Apink成員恩地（左起）、普美、初瓏、南珠、娜恩、夏榮近來開始走性感路線。（盧禕祺攝）

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中國時報
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韓國女團Apink今（29日）在台大體育館舉辦亞洲巡迴演唱會，成員恩地、普美、初瓏、南珠、娜恩、夏榮昨分享近況，最近剛成為YouTuber的普美，在個人頻道上放了很多吃東西的影片，她透露這趟來台演出，也會製作一個吃台灣美食的節目，「有考慮拍吃芒果冰、逛夜市的影片，或是吃粉絲們有準備的食物，看大家都推薦什麼。」

恩地跟INFINITE成員李成烈合演的恐怖電影《0.0MHz》日前殺青，她說拍攝最困難的部分就是要發揮想像力，南珠跟娜恩也都有新電影作品準備上映。

出輯轉型性感風

出道超過7年的Apink，以往多以可愛形象出專輯，這次全新迷你專輯《ONE & SIX》改走成熟性感風，大家還票選出年紀最小的夏榮最性感，娜恩說她嘴脣最有魅力，她則說恩地的鼻子很可愛，很像小朋友手繪的鼻子，初瓏讚南珠膚質好，一雙美腿常常令大家誤會有穿絲襪。

去年Apink來台開唱時，有表演中文歌曲〈小幸運〉，對於今天演唱會的特別彩蛋，恩地說：「因為還沒有自己的中文歌，希望下次能唱自己的中文歌給大家聽。」團員們也學了「hen棒」、「7pupu」、「母湯」等流行語。Apink這趟巡迴可說是「雨神同行」，前幾場演唱會都逢大雨，自認變成「雨pink」。

(中國時報)

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