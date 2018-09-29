森林島嶼 守護台灣最美風景

2018年09月29日 01:14 中國時報 李承陽 報導

走進森林島嶼壯圍店就能感受到濃厚藝術氣息。圖片提供森林島嶼

樂樂木自製愛心木盤相當有質感。圖片提供森林島嶼

有沒有一種可能？透過集結眾人的力量，將台灣美好的人、事、物有機會讓更多的人看見？有沒有一種可能？讓生活日常與在地特色工藝、技藝與文化，能夠有更美好的連結？

「森林島嶼」立志讓台灣的美被看見，以「十年十位職人」為目標，發掘台灣在地獨特的文化與工藝美學，並將工藝與文化之美帶入生活日常為努力的方向，期盼以選品商品、店鋪空間與合作夥伴共同創造出更多台灣在地之美被看見的可能性。

2016年 台中豐原 樂樂木

森林島嶼第1個攜手合作的選品品牌「樂樂木」，創辦人Kay看見了台灣的台中市，豐原地區附近早期為大雪山林場，深厚的林業產業背景造就了台中豐原、東勢、后里、神岡地區一帶下游木器加工業，但產業結構改變導致產業外移，當地的木器物加工技藝也逐漸消失，她期望將記憶中美好獨特的木器再次帶到日常生活中。

於是，樂樂木成為一個透過設計與木工師傅們交流的平台，就像村里間熱鬧的雜貨店，展售經過設計爾後呈現的木生活器物，用樸實的手感工藝結合生活的使用，過一種樂於與木為伍的樂生活態度。

2017年 苗栗苑裡 藺子

森林島嶼第2個攜手合作的選品品牌為來自台灣苗栗苑裡的「藺子」，秉持希望產業能永續發展的初衷，藺子連結在地30位的編藺職人，且仍努力地尋找更多合作對象，以主動積極且合理的收購價格與設計加值，提升產業的競爭力，為在地創造更多就業機會。每個作品承載著編藺人掌心的溫度，以及不放棄理念的堅持，編藺人扎實地完成每道工序，只為延續台灣傳統技藝之美。

2018年 宜蘭壯圍

森林島嶼不僅期望以台灣在地的獨特工藝商品帶領旅人看見台灣特色，今年春天森林島嶼更進駐位於宜蘭壯圍的沙丘生態遊客服務中心，期待森林島嶼的品牌能夠讓更多人看見宜蘭壯圍獨特的沙丘海岸線生態與美景。

森林島嶼 壯圍店

電話：（03）937-4928

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段196巷18號

森林島嶼 台中審計店

電話：（04）2301-2715

地址：台中市西區民生路360號

森林島嶼 車埕店

電話：（049）700-8779

地址：南投縣水里鄉車埕村民權巷101-5號

(中國時報)