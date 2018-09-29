卓義峯再出輯 報恩楊培安

2018年09月29日 01:14 中國時報 蔡琛儀 專訪

卓義峯比喻自己在過去10年像個打工仔，始終沒有企圖心，再次發片才終於重燃事業心。（陳俊吉攝）

卓義峯暌違10年推出第2張專輯《聽者》，這些年他靠接商演、駐唱，加上頗有理財眼光，生活無虞又自由的工作狀態，讓他漸漸打消發片計畫，直到某天接到楊培安的電話：「我存到錢了，你什麼時候願意出唱片？」才讓他走出舒適圈再次發片，談及楊培安對他的恩情，他感動說：「我一定要做好，唯有這樣才可以回報他，不能再像以前自由自在悠遊下去。」

楊培安和卓義峯11年前因在《快樂星期天》合唱張雨生的歌曲〈河〉而認識，因都喜歡張雨生結下友誼，楊培安認為卓像年輕時的自己，也是新一代能繼續傳唱張雨生歌曲的人，因此不希望他過得像自己一樣辛苦，不時就關心他的近況，深怕他被欺負。

合唱張雨生歌曲結緣

多年前楊培安就開始鼓吹卓義峯再做一張專輯，但總被卓打發，這次楊培安更一口氣掏出300萬台幣，原本卓當場拒絕，「我說你有病啊！這樣會賠錢，我不要！」但楊培安強調他特意存這筆錢，就是為了要幫卓發片，才讓卓點頭答應。

在專輯製作過程中，楊培安完全不過問，放手讓卓義製作，期間他有商演活動，原本想藉此還錢給楊培安，但被一秒回絕，兩人也始終沒有白紙黑字的合約憑證。卓義峯笑說：「我無法塞錢給他，但他有辦法。」透露之前參與楊培安的張雨生紀念合輯錄製及駐唱，他原本拒收酬勞，2個月後突然在包包內找到裝有10萬台幣現金的信封，才知道是楊培安又偷把錢藏到他包包裡，且金額還多給。

調整心態後全力宣傳

卓義峯原本對發片還得做各式宣傳曝光相當不適應：「以前我會覺得唱歌就好，幹麼要上節目被整，但現在覺得假如幫我出錢的人是楊培安，我做什麼都可以，因為我必須想辦法讓自己曝光，讓自己上去，才可以讓他不會血本無歸或賠錢。」幸好他簽約加入豐華唱片，老闆黃家勤被兩人的義氣感動，一口氣買下13首歌曲的版權，讓楊培安不至於真的「血本無歸」。

發片前一天，卓義峯特地傳簡訊給楊培安說：「安哥我真的很不會講話，但我會努力不會丟你的臉。」楊也暖心回：「自己人不用說這些，你已經很努力了，把握機會加油。」也因為楊培安如此不計回報的鼎力相助，讓一直活在舒適圈的卓義峯終於跨出來，「我這10年就像個打工仔，沒有安哥，我就不會去正視唱歌是我的事業，也是工作。」

(中國時報)