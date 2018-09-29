吃鍋飲餐酒 食尚絕配

「築套餐」每日精選新鮮海產入饌，可品嘗到大海好滋味，售價1980元+10％。（但馬家涮涮鍋提供）

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中國時報
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和牛油脂肥美豐厚，適合搭配茶香濃郁酒款，「頂級日本松阪和牛」售價4200元+10％；調酒「周末夜」售價400元+10％。（粘耿豪攝）
橘色餐飲執行長袁保華分享，餐廳從傳統日式鍋物出發，加入美式管理元素，服務消費者。（粘耿豪攝）

天涼吃鍋，暖胃暖身，海鮮、肉類搭配不同酒款，佐味之際更豐富這頓佳餚。

成立18年的「橘色涮涮鍋」在頂級日式鍋物界享有盛名，安和路本店和分店，饕客、藝人、政商界名人趨之若鶩，全新「橘色新光A9館」9月登場，攜手餐酒館「Abrazo Bistro」，進軍年輕族群市場，為老字號品牌注入活水。

餐廳寬敞空間，優雅大方，平均客單價在1200元上下。橘色餐飲執行長袁保華（Kevin）說，橘色提供客人宛如在朋友家作客般舒適、輕鬆氛圍，是老客戶多年不變心訣竅。

橘色涮涮鍋如在家作客

日式鍋物混搭調酒帶來味蕾新刺激，Kevin認為酒款「適飲性」是關鍵，配合涮涮鍋清淡口感，選用低酒精感酒款，更能強化食材風味。

像是「活龍蝦雙人套餐」以伊勢海老入饌，同時可品嘗龍蝦刺身與入鍋熬煮2種做法，湯頭清澈香味醇厚，龍蝦肉則Q彈有嚼勁，可搭配基酒加入琴酒、氣泡酒製作的「摩斯密碼」。「頂級日本松阪和牛套餐」以A5等級宮崎和牛為主，Kevin最愛酒款是「周末夜」，加入萊姆與伯爵茶糖漿製作，茶、果香瀰漫口中。

但馬家涮涮鍋日式風格

坐落文華精品5樓的「但馬家涮涮鍋本館」，裝潢以日本傳統技藝「摺紙」為靈感發想，搭配明暗對比創造視覺延伸感。店內湯頭提供「日式豚骨昆布湯」、「泰式酸辣湯」雙重選擇，滿足不同消費族群。

「但馬家牛小排套餐」和「日本A5和牛套餐」都是受歡迎的餐點，該店經理王義豐考量葡萄酒丹寧特性，建議以「紅肉配紅酒、白肉配白酒」滋味最佳，富含油脂的牛肉適合搭配「勃根地產區紅酒」，酒體飽滿成熟，丹寧與酸度適中。「白酒、氣泡酒、香檳」等酒款，經橡木桶陳釀後，口感清新、酸值明顯，適合搭配海鮮大快朵頤。

飲酒過量，有礙健康

(中國時報)

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