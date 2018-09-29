北投麗禧溫泉秋涼送暖

2018年09月29日 01:14 中國時報 劉育良 報導

以台灣道地食材製作的紅糟雞套餐，美味可口。（北投麗禧溫泉酒店提供）

下午茶時間品嘗色彩鮮豔的甜品，視覺和味覺兼顧。（北投麗禧溫泉酒店提供）

泡白磺泉裸湯，洗滌一身疲憊。（北投麗禧溫泉酒店提供）

秋分已過、氣候轉涼，催促了泡湯的腳步。以湯為本，衍伸而出的餐飲、住房主題，包裝著秋、冬暖身專案，從10月起一路至明年初春3月，給饕客、愛湯族不同類型的暖心享受。

10月1日起進入北台灣傳統的溫泉旺季，坐擁台北市北投區置高點的麗禧溫泉酒店，連串優質特惠登場，從一泊二食、純泡湯、餐飲溫泉雙享受等，類別多樣，以溫熱的泉水療癒身心，以美食慰藉。像是「相『禧』暖旅行，一泊二食」專案，兩人成行，平日每晚1萬5950元，假日為1萬6830元，即可享用雅緻山景客房1晚、雍翠庭或歐陸餐廳1880元晚間套餐2客、以及晨之光早餐2客，讓短暫的一晚住宿，留下永恆的美好回憶。

用餐送大眾湯1次

若只想一個人的一日微旅行，不分平假日的「風呂‧午宴」專案，每位2350元，可享大眾裸湯1次進出，以及雍翠庭980元午間套餐、歐陸餐廳980元午間套餐、水岸茶屋下午茶三選一。當然，「風呂‧晚宴」專案，不分平假日3250元，可享大眾裸湯1次進出，以及雍翠庭或歐陸餐廳1880元晚間套餐1客，在夜色的氛圍中，浸潤於北投大磺嘴第一口泉的熱力，紓憂解煩。

麗禧溫泉酒店以「有溫度的台式服務」建立品牌認證，連續3年獲得五星評鑑肯定，今年9月更被觀光局選為「星級旅館─陪你一起壯遊台灣」活動首站。獲此殊榮引以為榮，當白磺泉裊裊生煙，也正是為蓄養今年秋冬熱能量的開始。

(中國時報)