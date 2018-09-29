香奈兒 享受好時光

在最新登場的香奈兒CODE COCO廣告中，日本舞者Nozomi Iijima在麗池酒店的廚房享受美食。（CHANEL提供）

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中國時報
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法國女星Alma Jodorowsky詮釋「把麗池酒店當自家」的短片主題。（CHANEL提供）
法國女星Alma Jodorowsky（左）和日本舞者Nozomi Iijima把麗池酒店當自家，直接在廚房吃美食。（CHANEL提供）
南韓超模Soo Joo Park跳進麗池酒店的泳池享受人生。（CHANEL提供）
超模Alice Dellal把麗池酒店當自家，穿著睡衣出現在飯店大廳。（CHANEL提供）
超模Alice Dellal重現昔日香奈兒女士久居在麗池酒店享受人生的場景。（CHANEL提供）
香奈兒CODE COCO腕表，表盤鑲鑽石，21萬1000元。（CHANEL提供）
香奈兒CODE COCO腕表，表盤和表圈鑲鑽石，35萬7000元。（CHANEL提供）

香奈兒女士品味不凡，且很懂得享受人生，自1935年後，即長期居住在巴黎麗池酒店的套房，走到對街就能抵達康朋街31號工作。最近一支CODE COCO腕表的廣告短片，就以「以麗池為家」為主題，重現昔日香奈兒女士的美好人生。

專屬套房60坪大 廚房泳池趴趴走

這支短片名為《麗池酒店的CODE COCO聚會》，邀請法國女星Alma Jodorowsky、日本舞者Nozomi Iijima、南韓超模Soo Joo Park和巴西名模Alice Dellal攜手演出，美女們久居在麗池酒店，猶如一個小型社交圈，跨越時空重現昔日香奈兒女士在麗池酒店的美好人生，藉此呼應CODE COCO腕表風格跨越時空，既可當作腕表、也可當作手鐲的多元風貌。

香奈兒女士長期以酒店為家，她專屬的香奈兒套房達60坪大，寬敞又舒適，享受美好人生毫不費力，而且是24小時不打烊全天候的專業服務，肚子餓了，直接走進酒店的廚房，就可與主廚閒聊，一邊品嘗美食；天氣熱了，直接跳進飯店的游泳池戲水，甚至還可穿著睡衣拎著枕頭，漫步在酒店大廳，真的是把酒店當作自己的家，十分逗趣。

黑色陶瓷腕表 短片主打兩款

這支短片主打兩款香奈兒CODE COCO黑色陶瓷腕表，一是表盤鑲嵌單鑽的CODE COCO黑色陶瓷腕表，另一款則是奢華版的CODE COCO黑色陶瓷腕表，表圈鑲了一圈鑽石。

(中國時報)

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