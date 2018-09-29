米蘭時尚周－米蘭時裝周上 品牌們的第一次

FILA首次登上米蘭時裝周，2019春夏系列藉由代表性紅、白、藍3色經典單品，混搭飄逸的紗裙、休閒西裝等，以全新觀點回顧歷史瞬間。（FILA提供）

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中國時報
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女星趙薇身著黑色皮革勁裝出席TOD’S 2019春夏大秀。（CFP）
因黛妃得名的經典D-Bag包款，變為較小的迷你尺寸回歸。（TOD’S提供）
2019 TOD'S春夏男裝維繫低調奢華主軸，以符合「All Day, Every Day」的每日穿搭靈感，打造無論旅遊或工作場合皆得宜的瀟灑魅力。（TOD'S提供）
名模吉吉哈蒂德一襲粉色皮革褲裝踏上TOD’S 2019春夏伸展台，凸顯品牌精湛皮革工藝外，亦襯出系列爽朗樂觀的義式精神。（TOD’S提供）

剛結束的米蘭時裝周上，雖少了GUCCI、Bottega Veneta等大牌，但緊湊的日程中，仍滿是新鮮事。這些品牌們的第一次，代言人的初登場，都把米蘭高溫不斷的天氣炒得更熱。

TOD’S勾勒悠閒愛之夏

義大利精品TOD’S的秀場總是充滿陽光的味道，大面玻璃窗、木質地板和隨著坡道蜿蜒而下的流動空間，純淨的當代建築中，更凸顯了義式品牌傳遞的閒逸特質。

U2合唱團〈Summer of Love〉的樂聲響起，名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）一身皮革外套及褲裝造型，為2019春夏俐落開場。主唱Bono緩緩哼唱著：「我在想像著西岸，不是所有人知道的樣子。」歌詞裡滿載的海濱情懷，投射在由棕櫚樹、海馬、珊瑚圍繞的心型圖騰中，柑橘調、夕陽粉和海水藍等自然色系，由品牌精湛的皮革工藝呈現在風衣、拼接長褲等單品上，再搭配寬版襯衫及針織上衣，於吉他撥彈間，綻放出愛之夏的隨興美學。

帶著波西米亞氣味的羽毛流蘇，更是本季的重點裝飾，點綴於涼鞋綁帶或是耳際間，洋溢女人自信的率性層次。因黛妃得名的經典D-Bag包款，變為較小的迷你尺寸回歸，由拉鍊皮邊折出的立體輪廓，使整體更注入一分摩登感，也深獲到場觀秀的女星趙薇喜愛。

而一別以往展示方式，首度出現在伸展台上的男裝系列，維繫一貫低調奢華主軸，以符合「All Day, Every Day」的每日穿搭靈感，打造無論旅遊或工作場合接得宜的瀟灑魅力。

FILA點燃百年運動魂

義大利運動品牌FILA是米蘭時裝周的新面孔，背負著百年歷史招牌，也積極透過與時尚結合，形塑與世代接軌的潮流形象。2019春夏男女裝系列，創意總監Antonino Ingrasciotta與Josef Graesel回顧經典瞬間，放大代表品牌的紅、白、藍3色標誌，網球Polo衫、機能夾克和泳裝，混搭飄逸的紗裙、透明PVC塑料大衣和休閒西裝，透過不對稱剪裁及剛柔並濟的輪廓，於伸展台上送出別具時尚觀點的運動衣著。

大秀前排更聚集包括由女星馬思純、郭碧婷和男星陳學冬組成的強大應援陣容，印證了FILA於大中華市場的企圖心，再搭上於Triennale博物館中登場的品牌歷史展和與知名時尚選物店10 Corso Como推出的聯名系列，話題性十足。

(中國時報)

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