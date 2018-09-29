蔡依林扭水蛇腰 開心亮相

2018年09月29日 01:14 中國時報 陳張眾 報導

JIMMY CHOO本季以80年代法國時裝為靈感，打造出具有戲劇化效果的鞋款，其中Annabell鞋款的抓皺及扭結尖頭設計，獨具女性魅力。（JIMMY CHOO提供）

BVLGARI寶格麗首度於Serpenti Forever系列下推出水桶包型。（寶格麗提供）

Serpenti Forever Mirror Flash包款加入閃電造型鏡面元素，貼合本季「B. Glam」主題。（寶格麗提供）

女星宋茜以JIMMY CHOO新任亞太區代言人身分出席品牌2019春夏新品發表會。（JIMMY CHOO提供）

天后Jolin蔡依林與BVLGARI寶格麗間有著不解之緣，除了曾多次參與品牌活動外，手上的蛇型刺青、歌曲〈美杜莎〉以及水蛇腰，都和寶格麗代表性的靈蛇標誌息息相關，現在還多了大中華區代言人的頭銜。而接下代言工作的首個任務，即是遠赴米蘭，參與2019春夏系列新品皮件與配件發表，以彌補年初因病錯過的遺憾。

蔡依林身著一襲紫紅色亮片寬褲現身，看來格外開心，自稱這趟是帶著愉悅的心情和健康的身體而來，因此更加珍惜這次機會。首度以寶格麗代言人之姿亮相會場，吸引眾多媒體搶拍，她在品牌配件事業部董事總經理Mireia Lopez Montoya陪同下詳細觀賞新品，期間更不時拿起把玩。

百萬黃金Serpenti包 金光閃閃

透露喜愛品牌Serpenti包款的她，對本季推出融合芭比粉及金屬鏈帶元素的Serpenti Forever Diamond Blast包款，更無招架之力，至於展櫃中最引人注目的百萬黃金Serpenti包，鱷魚皮表面貼附24K金箔和鑽石鑲嵌鎖釦、鍍金鏈帶，均令她直呼太貴重，能與它同框就已心滿意足。但系列中最新推出的小巧水桶包款，卻引發她的入手念頭，百搭的黑色皮革與閃亮的金色星辰蟒蛇皮兩種款式，導致她產生選色障礙，直說兩個要一起打包，盡責發揮代言人的帶貨號召力。

2019春夏寶格麗以「Black Glam」為主題，運用鏡面閃電、撞色、金屬鏈帶等元素，為熱銷款Serpenti Forever系列引入態度十足的個性主義，體現獨特、大膽、色彩豔麗的品牌基因。

宋茜接JIMMY CHOO代言人

以韓團f（x）出道的女星宋茜，近年來時尚表現頗獲好評，更接下JIMMY CHOO亞太形象代言人大位。日前她以一襲俐落洋裝現身米蘭，為品牌2019春夏系列發表站台，並表示第一次穿上JIMMY CHOO時，感覺像解鎖了某種超能力，無論在聚光燈下，還是在生活中，都能營造出獨特的魅力。

而品牌本季也自羅馬尼亞雕塑藝術家Constantin Brancusi作品及80年代法國時裝擷取靈感，打造出具有建築感及戲劇化效果的鞋款，其中Annabell鞋款的抓皺皮革及扭結尖頭設計，以帶有復古氛圍的華麗樣貌，體現女性自信、堅定的溫柔力量。

(中國時報)