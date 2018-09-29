始源圈粉秀中文

韓星崔始源為OMEGA台中大遠百名品店開幕來台，帥氣西裝現身引起粉絲尖叫聲不斷。（OMEGA提供）

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中國時報
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OMEGA形象大使丹尼爾奎格，也戴上最新海馬潛水300米系列入鏡最新廣告大片。（OMEGA提供）
OMEGA海馬潛水300米系列同軸擒縱大師天文台鍊帶腕表，15萬9000元。（OMEGA提供）
OMEGA於台中大遠百開出全新名品店，內裝延續品牌設計理念，展現優雅大膽的視覺空間。（OMEGA提供）
OMEGA海馬潛水300米系列不鏽鋼與18K Sedna金同軸擒縱大師天文台橡膠帶腕表，21萬2000元。（OMEGA提供）

韓星崔始源來台中了！今年已第5次訪台的他，昨（28日）受瑞士鐘表品牌OMEGA之邀，為品牌於台中大遠百名品店開幕站台。活動未開始現場就被熱情粉絲擠得水洩不通，始源以一身黑色正裝帥氣出場，並字正腔圓地用中文向在場粉絲問好，引來尖叫聲不斷。

手表 男人自信象徵

曾因拍攝電影《破風》短暫停留台中的他，對在地民眾熱情、善良印象深刻，透露喜歡台中各式菜餚，直說：「我想吃火鍋。」訪談過程中，始源近8成均以流利中文回答，可見有備而來，還作勢要請翻譯下台休息，並俏皮反問在場粉絲：「我的發音有問題嗎？」

始源現場展現十足巨星魅力，自己卻早已被鐘表界的大明星OMEGA迷倒，更坦言從小就因電影裡007特務詹姆士龐德的角色，開始喜歡上品牌，並點出手表是男人自信的象徵。而活動中佩戴的全新海馬潛水300米系列，可動可靜的經典外觀和背後故事具備挑戰的個性，都很合他的口味。

新系列表款 變大更獨特

而擁有全明星代言陣容的OMEGA，也為系列請出現任007丹尼爾奎格（Daniel Craig）擔任形象大使，且針對這款自1993年誕生的代表性表款進行再改造。2018年推出的全新海馬潛水300米系列，表殼加大至42mm，表帶亦增添膠帶選項，表盤採拋光陶瓷材質，並使用特色波浪紋圖案，凸顯整體外觀獨特性。其搭載的8800大師天文台自動上鍊機芯，通過瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）認證，加上300米防水等符合潛水功能需求的細節，完美達到男人挑戰自我的魅力要件。

(中國時報)

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