摩瑟水晶 世界級技藝登台

「蘿拉夢蝶」，為雷瑟大師在參加世界級雕刻研討會期間的創作，而人物雕刻屬於難度最高的水晶雕刻。蘿菈的側臉線條、絲絲入扣的髮絲等，都在大師的手下表現得栩栩如生。（國裕生活提供）

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中國時報
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有捷克「魔法水晶雕刻師」美譽的湯瑪斯雷瑟（Tomas Lesser）大師再度訪台，即起於北中南展演出神入化的精湛雕工。（國裕生活提供）
「珍珠女郎」，利用黃色與粉紅色互為表裡的雙層水晶來表現，畫作裡主人翁生動的一顰一笑，留下無限想像的空間。（國裕生活提供）
「大堡礁花瓶」，由一只碗搭配一個缽結合而成，上下兩層描繪美麗的大堡礁海底世界，透過淡黃與水藍色的漸層表現，將海洋深淺與濃淡的光影變化盡收眼底。（國裕生活提供）

頂級藝術收藏品不受景氣影響，「國裕生活」代理、「2018 Moser摩瑟水晶特展」即起隆重登場。捷克摩瑟水晶1857年創立至今，一直享有「國王水晶．水晶王國」尊榮。其高難度的漸層變色技法，與銅輪雕刻為舉世無雙的登峰技藝。

有捷克「魔法水晶雕刻師」美譽的湯瑪斯雷瑟(Tomas Lesser)也再度訪台，將現場展演出神入化的精湛雕工，並分享他帶來的「大堡礁」、「珍珠女郎」、「蘿拉夢蝶」等多件絕美驚豔的年度鉅作。引領水晶愛好者鑑賞璀璨的藝術饗宴。

湯瑪斯雷瑟嫻熟銅輪與砂輪古法雕刻技藝，是全球屈指可數的大師之一，他所重新詮釋的經典名畫，都是世界貴族名流必備的典藏珍品。國裕生活總經理錢秋華表示，所有鬼斧神工的雕刻技藝，都需要大師數十年的經驗功力；偉大的藝術作品只會隨著科技進步而更加可貴。

該特展昨（28日）起先於遠東SOGO復興館開展，之後再陸續於大葉高島屋、板橋大遠百、台中大遠百、高雄漢神與新竹大遠百登場，詳情展期可洽官網。

(中國時報)

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