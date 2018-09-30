藍搶反撲 綠忙固樁！佛系求突破 草根拚翻轉

2018年09月30日 04:11 中國時報 季節 、 李義 、 賴佑維 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨高市長參選人韓國瑜（中，柯宗緯攝）草根性十足，攻入綠營南部票倉，逼得總統府祕書長陳菊（右）回防高雄為陳其邁（左）輔選（李義攝）。

國民黨在北、桃兩大昔日藍營票倉，因不慍不火的「佛系」打法，讓選情陷不利。面對選舉倒數，佛系代表人丁守中、陳學聖已開始構思改變戰法，尋求突破。北市長參選人丁守中將鎖定都更、公宅及公托，單挑柯文哲罩門；桃市長候選人陳學聖直接點名鄭文燦「專搞小建設」，強調將拋大建設，反擊綿密的綁樁文化。

佛系改變戰法之際，南台刮起一陣旋風的韓國瑜聲勢直看漲，也逼使總統府祕書長陳菊不斷回防。綠營黨內人士說，陳其邁選戰策略太保守，如不改變，「穿西裝的遲早被草根的賣菜瑜打敗」。

丁守中改變戰術 要打到痛點

丁守中競選辦公室發言人詹為元坦言，過去丁注重基層組織票，勤跑市場鄰里，對議題缺乏快速回應；如今民調落後下，會積極主動打議題戰，只要柯、姚冒出爭議言論，會立刻回應。

由於柯P都更、公宅及公托政策推進緩慢，詹為元說，丁會強打，並縮小範圍鎖定行政區需求，猛打柯痛處。如北投區，柯對士林北投科學園區開發一半，迄今大片土地閒置，丁就主張建環球影城發展影視業；另在內湖主打交通，信義區猛K大巨蛋停滯。

「要讓戰術打到痛點！」詹為元說，發起每波攻防後丁將繼續找里長開記者會，延續議題強度，並進行聲量調查，以判斷選民反應。

陳學聖對抗綁樁 將拋大建設

此外，選情艱困的桃園市，陳學聖直言，鄭文燦專搞缺乏願景的小建設，做市長不及格。他強調，10月起將先鞏固藍營票，讓基本盤回流，等支持度上來再爭取中間選民。10月國慶將主打台灣因兩岸不好導致經濟不好，要選民相信只有藍營執政生活才會好。

國民黨前主席洪秀柱昨赴桃園站台說，桃園市長選戰像龜兔賽跑，陳學聖扮演「忍者龜」，很多人笑陳學聖不可能當選，但龜兔賽跑最後誰贏？當然是堅持到底的忍者龜。陳學聖說，佛教並非都溫良恭儉讓，金剛經提堅毅之心，自己會發揮韌性最後逆轉勝。

韓國瑜進逼 陳其邁打花媽牌

至於高雄，雖然操盤的民進黨高市黨部主委趙文男說，內部民調綠一直維持10幾趴領先，但從花媽頻回防，文宣影片主角悄從陳其邁換成花媽，選戰主軸大改變，已等同宣告「選情危急了！」

陳菊昨偕陳其邁連趕3行程，並稱陳其邁是民進黨栽培20年新世代，今天大力支持他，明天大力監督他，先支持他高票當選，未來就能好好監督他。

韓國瑜旋風已左右港都選情，操盤手說，花媽在高雄仍有逾50％支持度，「不強打花媽牌，如何把選票轉移過來？」這也是原本居高統籌各縣市選情的陳菊，擱下其他縣市輔選工作，親上火線回防高雄的主因。

(中國時報)