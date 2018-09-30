可支配所得 連5年輸專科！人才取代性高 大學文憑價值縮水

2018年09月30日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

專科以上平均每人可支配所得

大學文憑價值不斷縮水！據行政院主計總處統計，2017年每人可支配所得中位數，研究所以上學歷最保值，高達84.2萬元，大學畢業年減2.86％，約48.6萬元，比專科學歷還低6000元，更看不到研究所學歷車尾燈。中小企業總會理事長李育家坦言，「三不等」大學人才取代性高，比起學歷，企業更需要「能做事」的員工。

專業程度參差不齊 薪資落差大

主計總處統計，2017年研究所以上學歷平均可支配所得96萬9977元，年增率6.98％；中位數84萬2516元，年增4.94％，是所有學歷者中「最有價值」，且仍不斷增值。而大學學歷者平均可支配所得60萬5250元，年減1.17％；中位數48萬5889元，較2016年掉2.86％，在所有學歷中下滑最多。專科學歷者則已連5年超越大學學歷所得數字，平均63萬8869元，中位數達54萬2166元。

大學學歷和專科學歷可支配所得中位數，已有近6萬元之多，主計總處官員表示，過去大學錄取率低，大學學歷幾乎可和能力、技術畫上等號，不過現在大學錄取率高達9成以上，同樣拿大學文憑，專業程度卻可能參差不齊，這也反映在薪資落差上，整體平均因此被拉低。

專科擁有一技之長 受企業歡迎

對聘用人才標準，李育家直言，學歷已不再是最重要考量，大學文憑除非前段班學校，或具有高專業技術的學系，否則取代性都很高；企業需要「能做事」的人才，除了直接找碩、博士，擁有一技之長的專科學歷者，也很受歡迎。

「大學畢業生已不好用」，南部中小企業主說，大學文憑氾濫，一般大學學歷者也挑工作內容，卻不一定有專長，在大學學到的也不一定能發揮在職場上，產學落差很明顯。一位科技業老闆則認為，很肯定台灣人才優秀，尤其在專門科系的碩、博士領域，但對於一般大學學歷者的工作能力評價「很保守」。

(中國時報)