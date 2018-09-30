新聞透視－丁守中翻轉逆勢 兩大罩門！空戰要有哏 陸戰要比狠

台北市長候選人丁守中。（丁守中辦公室 提供）

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中國時報

今年底的縣市長選舉，國民黨台北市長和桃園市長候選人丁守中與陳學聖如果想翻盤，需要多想些好懂好記的哏，把零星的政策串連起來，否則難以讓民眾有感。

丁守中與陳學聖兩人被譏「佛系選舉」，這樣的抨擊未盡公允，兩人都提了不少政策，但問題出在沒有辦法用好的方式宣傳出去，提了再多，無法用簡單易懂又有哏的宣傳，傳達效果不彰，自然會被認為是「佛系選舉」。

宣傳簡單易懂 選民有感

反觀國民黨籍高雄市長候選人韓國瑜，在基本盤深綠的高雄市，卻能夠衝到民調逼近陳其邁，關鍵在於有效的宣傳策略，喊出愛情摩鐵摩天輪，乍聽不正經，卻能夠讓媒體關注起這個人，成為焦點人物，以後講甚麼話，都會有人注意。

加上在民進黨長期執政的高雄痛批民進黨治理20年讓高雄又老又窮，簡單易懂又切中要害的說法，先吸引民眾，並讓民眾理解，進而認同，最終相挺。

在台南，無黨的林義豐也因懂得造勢宣傳，自比「台南川普」、「虧雞福來爹」，民調竟然可以逼近國民黨的高思博。

反觀丁守中，他鑒於台北在柯文哲治理下公宅政策跳票，數量嚴重不足，喊出放寬容積，增加誘因，加快都更，理論上確實可能因此蓋出更多公宅，讓更多民眾省下租房的費用。問題是這樣子的講法，太文謅謅難以讓多數民眾聽了立刻被吸引到且認同。

試問，何謂容積率？不是每個選民都可以立刻反應過來，那怎麼讓民眾有感？如果換種講法，例如把樓蓋得更高，藉此蓋出更多戶公宅，不就好理解多了嗎？

政策不空靈 理解才認同

而且丁守中常常只講弄出更多公宅和公幼公托，卻很少用簡單具體數字告訴大家，這樣會讓民眾每個月省多少錢，不可能每個民眾都是這方面專家，聽到之後腦筋可以自動反射算出，如果丁守中能夠喊出「我當市長，爸媽一個月少花2萬元」或者「我當市長，單身者每月花2萬元就住得起台北」，不就好懂又吸睛多了嗎？

陳學聖也有類似問題，提了很多政策，但無法用數字或其他好懂得哏快速吸引選民讓選民了解並有感，誠然他和丁守中面對的現任市長，4年任內都沒有大建樹，但國內重大建設牛步並非新鮮事，柯鄭兩人一個用省錢一個用小恩惠，滿足了民眾，如果丁陳兩位不能快速講出讓民眾了解並有感的政策，思考他們或許可以做更好，想要逆轉勝，實在很難。

(中國時報)

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