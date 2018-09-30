化身神捕侯 侯友宜競總啟用

侯友宜化身「神捕侯」力戰「火球蘇」，看板上血量一長一短，引發熱議。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜競選總部29日啟用，不只掛上台灣漫畫家韋宗成創作的大型看板，侯友宜更化身「神捕侯」力戰「火球蘇」，只見「火球蘇」只剩殘血更眼冒金星，還有美漫中「KABOOM（意指爆炸）」用語引人聯想；侯友宜說，血多血少都不重要，大家就是好玩嘛，讓他們快樂地把這場選戰打完。

侯友宜競選總部原定30日開幕並舉行電音趴，雖因天氣不穩改到10月6日，但侯辦29日邀請媒體搶先體驗，由侯友宜親自導覽，主視覺以敘事風的美國漫畫風取代傳統形象宣傳照，搭配電玩區、漫畫區打卡區，打造年輕風格。

侯友宜說，小時候常躲在被窩裡看漫畫《諸葛四郎大戰魔鬼黨》，總部規畫漫畫區，凸顯選舉也能很活潑，「市民總部」強調的是「市民永遠是頭家」，希望市民把這裡當成自己的家，常常來坐坐溝通感情。

電玩區看板由漫畫家畫上英勇挺拔的「神捕侯」對上「火球蘇」，神捕侯幾乎滿血，火球蘇則奄奄一息且頭上冒著金星，一旁還寫上美漫常用的「KABOOM」；侯趕緊解釋，他沒注意看這個，血多血少都不重要，重要是好玩，大家用漫畫的想像空間，快樂打完這場選戰。

侯友宜也下場和選辦年輕幕僚PK「快打旋風」，最後侯打贏幕僚，他直呼「你偷讓我」；侯友宜說，現在這個年代，打電玩不是壞事，還能夠從遊戲中研究戰術、團隊合作、發揮創意。

另一漫畫區則以六格漫畫呈現侯友宜參選以來握的每雙手，侯友宜看著漫畫對當時情景仍如數家珍，指著握住肉攤老闆手的照片說，老闆雖說手油膩膩，他卻覺得像握著父親。

侯友宜說，過去主委大多都是掛名，這個總部不設主委，就是單純要做事，空間將對所有市民開放，每個禮拜都會推出不同活動，未來還會推出科技風，市民想說什麼、想做什麼，都可以告訴他，歡迎大家來參加活動、拍照、打卡、交朋友。

(中國時報)

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