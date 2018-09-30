老婆牌助陣 丁守中進攻巷戰

2018年09月30日 04:11 中國時報 季節 、 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

為翻轉北市選情，國民黨北市長候選人丁守中準備將部隊拉進巷戰。昨日，他宣布「一區一後援會」正式起跑，首場在北投區登場，除了前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌站台，他的妻子溫子苓也首度與丁同台。

國民黨籍台北市長候選人丁守中接受本報專訪，痛批台北市長柯文哲多項政見跳票，長者、年輕人都沒有照顧。他表示自己姓丁，專門對付釘子戶，當選後將成立都更局，藉由大規模快速推動都更，以及放寬容積獎勵，讓市民住的更安全舒適，也大量增加台北市的公宅，估計可以讓市民每個月公宅房租省下1萬元。

丁守中說柯文哲做最糟的就是都更牛步，台北市40年的老公寓還有近40萬戶，然而柯文哲前年只發出203張建築執照，去年則發205張，照這種進度，300年都無法都更完。

丁守中說，他如果當選，將放寬容積，藉此推動都更。如果有釘子戶，將仿效國外做法，走完應有的程序後，公權力介入，斷水斷電，該拆就拆，但該戶該有的權利也會提存在法院，該拿到的錢一毛不會少。藉由這些辦法，公宅數量增加，且取得成本降低，公宅每戶租金將可由柯文哲的每月1萬7千、1萬8千元降到5千元，讓市民每月房租省1萬。

此外，丁守中質疑對於年輕人養不起不敢生，柯文哲也沒拿出具體措施幫到青年，一開始說要讓公托私托比變為7比3，結果如今還是3比7。公宅政策也跳票，說好4年2萬戶，到今年12月預計只能完成2648戶，還都是郝龍斌任內就已發包執行的。

丁守中指出，像老松國小昔日有1萬名學生，如今才400多人，這類閒置教室可以拿來辦公托幼兒園，托幼老師可以找流浪教師當，教室因為政府免費提供，收費低，相較原本孩子需要送到私托，每個月將可以省1萬元。

前北市長郝龍斌說，丁守中說到做到，甚至「只做不說」，呼籲人民用選票讓北市變天。

(中國時報)