認同卡簽署人 柯稱不認識

2018年09月30日 04:11 中國時報 吳堂靖 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲推「柯P認同卡」，作為合照站台的重要考量，柯競選辦公室30日將邀請所有簽署認同卡的參選人合影，柯文哲昨指稱，說穿了那是用來宣傳自己的政治理念，至於簽署人數是由競辦處理，坦言自己也不太認識那些人。

柯P認同卡8月底推出，內容詳列16項政治價值，包含反對發放重陽敬老金、不收包商回扣等，競辦今將邀請簽署人一起合照，推行成效引發關注。據了解，已有超過40名參選人簽署。

柯文哲昨被問到會不會對簽署人其實都不太認識？他則坦言，「對啦，所以那個不叫柯P認同卡」，講穿了只是在宣傳自己的政治價值。

外界質疑既然不認識簽署人，如何互相拉抬選情？柯文哲說，他有成立一個小組，成員包括北市副市長鄧家基、陳景峻、民政局長藍世聰等，小組會先篩選，「畢竟我也不可能認識每一個候選人，自己大部分時間還是在當台北市長」，但若簽署的人有問題該怎麼辦？柯回「透過小組篩選」。

此外，柯文哲自豪還債能力，他昨為議員參選人站台時指出，執政4年來還債540億元，雖然會有各種批評，但他內心只有一句話，「如果你看不順眼，你也可以去還錢啊！」不要講老半天還是欠債。

柯文哲強調，政治很簡單，有3原則就是做對事情、不對事不做、認真做，選舉要到了，上班時間認真工作，只利用晚上或假日才跑選舉行程，更簡單說就是「找個正常的人來做事就可以了，現在不正常的人一堆，國家就會不正常。」

北市長參選人李錫錕抨擊，北市要的是幫市民賺錢的市長，既然那麼會還錢，「等我當市長再邀柯P當財政局長」。

(中國時報)