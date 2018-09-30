張花冠嗆「我是沒用的傢伙嗎」

2018年09月30日 04:11 中國時報 張亦惠／嘉縣報導

嘉義縣「兩個太陽之戰」從去年持續至今，迄無止息跡象，嘉義縣長張花冠昨在民雄鄉長參選人何嘉恒競選總部成立大會致詞時，突然自爆「未收到民進黨縣長參選人翁章梁30日競選總部成立的邀請」，甚至當場「請教」坐在台下的立委陳明文、蔡易餘：「我這個現任縣長是沒用的傢伙嗎？」，陳明文則向鄰座表示「她應該先處理副縣長的事」，現場火藥味濃厚。

張花冠昨拄著拐杖上台致詞時表示，對民進黨提名參選人必定大力支持，但她並未收到翁章梁30日成立競選總部的邀請，「不知道要不要去」，直問坐在台下的輔選團隊主委陳明文、總幹事蔡易餘：「我這個縣長是沒用的傢伙嗎？」並說明自己不能走路是因823救災，感染蜂窩性組織炎，至今還在發燒，也必須使用類固醇長期治療。

張花冠與陳明文去年因屬意的縣長人選不同，昔日戰友決裂，甚至衍生「攬條條」性騷擾風波，兩人形同陌路，張花冠副手吳芳銘退出民進黨參選嘉義縣長，也讓綠營選情有所變化，昨日張花冠一席話，讓原本看似平息的花文之爭再掀波瀾。

陳明文表示，目前專注在民進黨中央選務及各縣市選情，雖掛名翁章梁輔選團隊主委，對此事並不知情，他表示，花文之爭已是過去的事，無須再談，至於被拍到轉頭向隔座說「她應該先處理副縣長（吳芳銘）的事」，陳明文並未否認，僅說：「忘記了。」

翁章梁對張花冠提出的疑問解釋，此次並無印製邀請卡，僅貼文於社群網路（臉書）上告知，當天會到場的有輔選團隊幹部及黨提名參選人，並無太大動員。

翁章梁也說，因張縣長職務在身，故無安排輔選職務，但以張縣長來說，若願意輔選，不需職位也能有很好的效果，但他坦言，考量副縣長吳芳銘也參選縣長，目前請辭未獲准，「怕縣長尷尬」。

(中國時報)