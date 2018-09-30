新聞透視－神聖的一票 終止藍綠惡鬥

2018年09月30日 04:11 中國時報 楊佳穎

台灣經歷3次政黨輪替，加上2014年選舉由柯文哲拿下台北市長，全台選民意識及政局板塊都悄悄浮現變化。如今面對民進黨執政不力，國民黨挾著「重返執政」氣勢，要拿下2018、劍指2020，卻也沒想到在幾個「票倉」仍打得辛苦，可見除了選民厭惡長期以來的藍綠惡鬥，所謂票倉、鐵票區界線也漸淡，「人」及執政表現已成投票最關鍵因素。

傳統票倉 界線漸淡

回顧2014年縣市長選舉，國民黨同樣受中央政府執政影響，痛失基隆市、桃園市等所謂「藍大於綠」縣市；但如今角色互換，國民黨成了監督、反攻角色，民進黨政府還因為接連爆發促轉會事件、南台灣大淹水等重大爭議，讓選情跌跌撞撞，國民黨卻也沒收到好處。

舉例而言，像是民進黨籍的基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦，兩人當年分別以53％、51％高得票率當選，如今少了當年國民黨執政不利因素，仍可持續穩坐藍營票倉，顯見在任內作為、甚至與歷任縣市長執政相較，都成功拉攏民心，獲得選民的認同及支持。

非典選將 殺出血路

另一方面，民進黨治理高雄長達20年，本次選舉由民進黨立委陳其邁接棒，對上國民黨高雄市長參選人韓國瑜。這局起初看似選情穩固，過去也從未有人討論過陳其邁「輸的可能」，但一轉眼高雄已成五五波局面。

進一步分析，除了韓國瑜不同於傳統政治人物的魅力、始終有辦法讓自己成為輿論焦點外，也可見過去民進黨執政時期，某部分未如表面看來完美，像是韓國瑜總打「又老又窮」，城市負債全台第一等問題，長期以來都讓高雄民眾非常「有感」，就像是在選民心中扎上一針，撼動民進黨多年執政根基。

民主的本意為人民作主，如今各黨紛紛在選戰中喊出「換人做做看」，在厭惡藍綠惡鬥的情況下，也越來越多縣市願意「變天」，接納不同黨派候選人。

如此一來想要穩固支持度以及民心，努力成為知曉民意的縣市長、讓民眾對執政有感才是不二法門。

(中國時報)