韓流逆襲港都 花媽急回防

2018年09月30日 04:11 中國時報 李義 、 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高市長參選人韓國瑜（右）29日出席豐年祭活動，引發「暴動式」歡迎。（柯宗緯攝）

藍、綠高雄市長參選人韓國瑜、陳其邁29日持續隔空交火，韓語錄內容愈來愈豐富多元，再嗆「今年選舉主軸改變」、「已給民進黨33年執政，不相欠了」；陳其邁則對韓語錄全面回嗆，要選民深思「難道要自己的子弟去賭場發牌嗎？」

民進黨選情被「韓流」吹得冷颼颼，韓國瑜所到之處則是颳起韓式旋風，選民激情回應，場面燒滾滾。

韓國瑜昨出席「原住民族聯合豐年祭盛典」活動，入境隨俗穿著傳統阿美族服飾，雖未受邀上台致詞，但一現身就hold住全場，引起原民「暴動式」歡迎，搶了台前表演團體丰采，眾人高喊「韓市長！偶像！」宛若成了造勢大會。

韓語錄也再次大爆發，他說，今年選舉很多傳統想法被打破，很清楚就是「喜歡現狀，或是想改變高雄」，呼籲選民不要被傳統思維影響大腦及判斷，勇敢站出來投票。

他更直接炮打蔡英文總統也跟風打「母語牌」，凡事雙重標準，行政院長賴清德說明年訂定中英文為國家雙語政策，民進黨一句話都不說，他想將高雄打造為國際化都市，這跟消滅母語有何關係？卻被民進黨抹黑說他打壓母語，他大酸：「民進黨要進步啊！已經是執政黨啦！」

陳其邁昨日則是排滿8個行程，從參拜廟宇、後援會成立到為議員參選人站台，總統府祕書長陳菊也陪著他跑了3場，細數高雄政績懇託支持者，把疼惜花媽的心轉移挺陳其邁。

陳其邁更大打「花媽牌」，指花媽12年施政基礎必須延續不能換手，選戰不僅是相信高雄與否定高雄之戰，更是相信高雄永遠的靠山花媽之戰。

陳其邁抨擊韓國瑜參選以來，包括設立賭場、只有當鋪業興盛、醫療觀光、瘋人院等各種言論，要選民深思「難道要自己的子弟去賭場發牌嗎？」

(中國時報)