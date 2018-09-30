藍綠傳統票倉 醞釀變天大翻轉

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中國時報
、李怡萱、／綜合報導

基隆、桃園、新竹市等傳統藍營票倉，4年前被綠營拿下後，現任首長目前選情穩定，綠大於藍的彰化、雲林、高雄則開始鬆動，藍綠票倉年底選戰可能大翻轉。地方人士認為，政治版圖改變原因包括參選人人格特質、派系整合問題或執政者施政能力。

面對高雄選情，中山大學教授廖達琪剖析，高雄市長參選人韓國瑜是非典型政治人物，敢言直言的特質加上空戰策略成功，議題創造力強，在短時間逆轉戰局；民進黨市長參選人陳其邁認為勝券在握，保守低調戰法抵擋不住空襲戰、家庭等自身因素外，競爭激烈的黨內初選造成裂痕，也似乎未修補完成。

前立委許舒博分析雲林情，國民黨參選人張麗善2014年以5萬餘票差距落敗，今年底選舉與民進黨參選人差距可能拉近，關鍵在民進黨如何整合立委蘇治芬與劉建國，國民黨怎麼尋求水利系統、張派周邊全力支持，誰能凝聚戰力，勝利女神就向誰招手。

國民黨中常委蕭景田說，執政就有包袱，這是藍綠版圖消長的最大原因，國民黨彰化縣長參選人王惠美出身政二代，從基層民代、鎮長到現任立委，歷練豐富完整，學經歷俱佳，幾乎沒有包袱，加上地方派系整合成功，策略上操作順暢，自然選情看好。

鄭文燦4年前從不被看好到當選升格後的首屆桃園市長，2年後幫小英狂贏近18萬票，翻轉桃園傳統藍大於綠的政治版圖。民進黨前桃園市黨部主委呂林小鳳直言，鄭文燦執政沒有藍綠之分，勤跑地方跟基層，跟國、民兩黨甚至無黨籍議員、里長都打成一片，因此贏得民心。

新竹市長期藍大於綠，民進黨市長林智堅本屆驚險中逆轉勝，跌破眾家眼鏡，執政後一路倒吃甘蔗，資深市議員鄭宏輝直言，政績才是王道，林智堅爭取多項競爭型計畫，累積逾百億經費，中央與地方建設緊密配合，這也是林智堅扭轉藍綠版圖的核心原因。

基隆市民進黨市黨部主委張錦煌表示，國民黨過去長期執政，但基隆遲無建設，林右昌上任後有許多規畫，也成功向中央申請經費補助，切中市民長期在意的市容問題，連中間選民也有感，政治版圖3年半來已有逐漸「變天」傾向。

(中國時報)

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