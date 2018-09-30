有感政見決定投票意向

2018年09月30日 04:11 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 曾薏蘋、／台北報導

傳統藍、綠優勢選區，在此次選舉各自都出現翻轉跡象。國民黨發言人洪孟楷分析，所謂基本盤確實會因民主的成熟越來越不明顯，取而代之的是民眾對縣市長的施政好感度來決定投票意向。

面對以往「藍大於綠」，如今國民黨卻陷入苦戰的選區，洪孟楷說，國民黨候選人必須提出有感的政見，同時強打「選擇國民黨是團隊作戰」，讓民眾了解國民黨更有願景、治理方法，以及發展城市的經驗等，凸顯與綠營執政「施小惠」、政策買票的不同之處。

在綠營部分，原本大幅領先執政的高雄市，也因水災等事件所累，加上國民黨參選人韓國瑜用「非典型政治人物」的選戰打法，在高雄市攪動一池春水，連日前民進黨親英系的民調，韓國瑜也逐漸與民進黨參選人陳其邁拉近，讓陳陣營緊急從台北向親英系調兵遣將，籌組「軍師聯盟」救選情。

黨內人士表示，陳其邁打法太保守，不能只要想說能贏就好，贏多贏少都沒關係。

至於彰化，民進黨選對會召集人陳明文表示，縣長魏明谷之前只在當縣長，忘了自己也是候選人，只專心於市政，所以才會被對手拉近，調整步伐後，現在逐漸穩定。

至於宜蘭縣，陳明文強調，此次宜蘭選舉是「內部議題」；黨內人士也表示，宜蘭縣長選舉會如此辛苦，是因為之前的執政包袱，農委會主委、前縣長林聰賢強推「新農舍」政策，確實是重挫民進黨在宜蘭執政的根本原因。

(中國時報)