有感政見決定投票意向

友善列印
中國時報
曾薏蘋、／台北報導

傳統藍、綠優勢選區，在此次選舉各自都出現翻轉跡象。國民黨發言人洪孟楷分析，所謂基本盤確實會因民主的成熟越來越不明顯，取而代之的是民眾對縣市長的施政好感度來決定投票意向。

面對以往「藍大於綠」，如今國民黨卻陷入苦戰的選區，洪孟楷說，國民黨候選人必須提出有感的政見，同時強打「選擇國民黨是團隊作戰」，讓民眾了解國民黨更有願景、治理方法，以及發展城市的經驗等，凸顯與綠營執政「施小惠」、政策買票的不同之處。

在綠營部分，原本大幅領先執政的高雄市，也因水災等事件所累，加上國民黨參選人韓國瑜用「非典型政治人物」的選戰打法，在高雄市攪動一池春水，連日前民進黨親英系的民調，韓國瑜也逐漸與民進黨參選人陳其邁拉近，讓陳陣營緊急從台北向親英系調兵遣將，籌組「軍師聯盟」救選情。

黨內人士表示，陳其邁打法太保守，不能只要想說能贏就好，贏多贏少都沒關係。

至於彰化，民進黨選對會召集人陳明文表示，縣長魏明谷之前只在當縣長，忘了自己也是候選人，只專心於市政，所以才會被對手拉近，調整步伐後，現在逐漸穩定。

至於宜蘭縣，陳明文強調，此次宜蘭選舉是「內部議題」；黨內人士也表示，宜蘭縣長選舉會如此辛苦，是因為之前的執政包袱，農委會主委、前縣長林聰賢強推「新農舍」政策，確實是重挫民進黨在宜蘭執政的根本原因。

(中國時報)

藍綠傳統票倉 醞釀變天大翻轉 黃偉哲民調下滑 英賴出手固樁

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。