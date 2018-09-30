黃偉哲民調下滑 英賴出手固樁

2018年09月30日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

原本被視為民進黨鐵票區的台南市，因中央執政不力及治水政績破功，選情不如預期樂觀，甚至開始「生鏽」，不僅蔡英文總統、行政院長賴清德頻頻南下替黨籍市長提名人黃偉哲固票，民進黨台南市黨部也採取「聯合競選」策略，以同步拉抬市長、市議員選將選情。

台南市政府調漲房屋稅、土地稅，讓老百姓怨聲載道，逐漸鬆動對民進黨的信心；823暴雨造成台南嚴重水患，尤其災情慘重的麻豆地區，最近歷次選舉，民進黨屢屢拿下超過8成選票，但這場雨不僅當地居民叫苦連天，更讓鐵票顯現鏽斑。

面對治水破功、中央執政不力的困境，蔡英文及賴清德9月16日出人意表地首度在台南合體替選舉造勢，雖說「百工百業挺改革」是民進黨全台巡迴的大型造勢活動，但敏感人士都看得出，蔡、賴這麼早就來台南固票，原因並不單純。

不僅如此，儘管賴清德已北上任職，但對台南的選情仍十分關切，不僅常常利用休假返家機會，私下替黃偉哲固樁、拉票，還頻頻動員新潮流派系力量及個人人脈，力保讓黃贏得「體面」。

問題是，根據多項最新民調，黃偉哲的支持度已經下滑至3成左右，不少支持者紛紛改持觀望態度；儘管黃與第2名對手還有一段差距，但因尚未表態的選民比例偏高，甚至足以左右選情，讓民進黨沒有樂觀的本錢。

「母雞」黃偉哲的支持度下滑，除了民進黨市長選情受影響外，連帶也不利於議員「小雞」們的選情。民進黨台南市黨部為挽救頹勢，特別利用32周年黨慶，前天邀集黃偉哲及所有議員參選人，共同舉行聯合競選造勢活動，提出「要團結」、「要全上」的訴求。下屆台南市議會有57席議員，民進黨為拚過半，一口氣提名36席，但此一高額提名策略，卻在不少選區造成同室操戈現象，部分民進黨選將不諱言，選情低靡早已人人自危，誰還有多餘的票可以分給別人？

(中國時報)