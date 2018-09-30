趕快檢查裝置及清單 常換密碼

2018年09月30日 04:11 中國時報 石欣蒨 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

全球社群網站龍頭Facebook驚爆遭到14年來規模最大的駭客攻擊，影響約9千萬用戶被「強制登出」。因為有駭客透過「View As」該功能中的漏洞，成功偷取「Access Tokens」，登入臉書帳戶，而針對臉書被駭，專家建議可檢查帳號登入過的裝置，將清單上裝置登出，就算是基本防護，而且每半年應該更新1次密碼，多利用兩階段認證保護個人隱私。

資安廠商趨勢科技表示，Facebook遭駭事件主因為企業內部的資安漏洞，一般使用者無法主動避免，除了呼籲網路平台業者重視企業責任、強化資安以外，也建議民眾不要將過多個人資訊存放在社群網路上，以免承受更多損失。

Facebook表示，經調查，此安全漏洞是由於過去的3個平台上的錯誤，皆與「用戶檢視角度」功能有關。Facebook說明，「用戶檢視角度」功能原本是以使用者本身角度，檢視其他用戶能看到自己帳號中的哪些資訊，僅是「查看」用途；不過，2017年7月更新的發表內容、上傳影片欄位，包括「生日祝福」留言欄位，提供了錯誤的使用權限，讓駭客可以從這個地方拿到其他用戶的登入方式。

硬是要學共同創辦人林伯融認為，目前可能有小部分用戶資料外洩，因為從駭客登入到臉書發現狀況也有一段時間，「幸好臉書發現得早，他們有公告示已經完成所有防護程序，用戶不用太擔心。」駭客因取得「Access Tokens」，進而拿到用戶臉書帳號，雖然臉書已完成修正，但如果仍有疑慮的話，建議民眾可在「帳號安全和登入」的設定中，檢查帳號登入過的裝置，將清單上的全部裝置登出，就算是基本防護。

3C達人Tim表示，假如發現社群網路有異常狀況，二話不說就應該要更換密碼，而平常每半年也該更換一次密碼，以保安全，同時在社群軟體中設定登入通知，假如有不法之徒駭進自己的帳號，也可收到異常登入的訊息，同時也不要在社群網站上公開像地址、電話等個人資訊，假若今天打卡說出差、去旅行，別人知道就可趁機去家裡偷竊。

電腦王阿達建議，民眾首先要修改個人密碼，其次再開啟二階段認證，可透過加入手機號碼或認證APP作額外的登入認證，只要每次有異常登入的裝置或地點，都會被要求二階後登入認證，加強安全防護。

(中國時報)