小英批假新聞 意圖破壞民主

蔡英文總統29日出席亞太智庫領袖峰會開幕典禮，並在致詞時指出，社會各層面都充斥著越來越多精心捏造的假新聞，意圖詆毀破壞民主生活方式，這些挑戰不僅衝擊台灣，更影響、破壞所有亞太地區理念相近國家。（姚志平攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

蔡英文總統昨出席「2018亞太智庫領袖峰會」開幕典禮致詞時表示，「在社會各層面中，充斥著越來越多精心捏造的假新聞，意圖詆毀破壞我們的民主生活方式」。這些挑戰不僅衝擊台灣，更影響、破壞所有亞太地區理念相近國家，也因此凸顯了一致共同應付這些挑戰的急迫性。

總統昨天以英文致詞表示，該峰會為匯集全球各項議題專家的卓越平台，期盼今年能透過探討印度太平洋戰略，強化台灣與各理念相近國家在投資、經貿和基礎建設方面的合作，成為推動印太未來發展的關鍵力量。

總統指出，在經濟上，美中貿易戰持續升級，引發全球市場和供應鏈的不穩定；在安全上，儘管朝鮮半島緊張局勢稍解，但亞太各國仍須努力因應與日俱增的中國軍事威脅，特別是在南海等區域。

總統說，「還有在社會各層面中，也都充斥著越來越多精心捏造的假新聞，意圖詆毀破壞我們的民主生活方式」。這些挑戰不僅衝擊台灣，更影響、破壞所有亞太地區理念相近國家，也因此凸顯了一致共同應付這些挑戰的急迫性。

總統說，亞太智庫峰會聚集50多個具有領導地位的智庫，即將成為匯集全球各項議題專家的卓越平台。去年的高峰會上，她談到了政策研究機構可以協助形塑台灣在當今國際秩序中的角色。

為此，今年已經成立兩個新智庫，包括今年5月開幕的「國防安全研究院」，該院是台灣第一個國防智庫，在區域安全及戰略問題上的合作，為台灣創造更多合作可能性。另外，今年6月成立的「台灣亞洲交流基金會」，致力於和我國新南向政策目標國建立更緊密的連結，年度活動—玉山論壇，也將成為這個區域的重要政策交流平台。

總統表示，希望今年能夠深入探討一個新議題，那就是印度太平洋戰略。包括台灣和美國等印太地區理念相近國家，也都致力推動此戰略，期盼讓它成為推動印太未來發展的關鍵力量。

總統認為，基於共享的價值和利益，印太戰略不僅切實可行，更能強化台灣在投資、經貿和基礎建設方面的合作；由衷希望跟利益相關的國家交換意見。台灣珍視民主自由的價值觀，也有意願也有能力與其他國家合作，鞏固整個印太地區的自由和包容性，相信群策群力必定可以重建大家對於台灣所珍視的民主價值及制度的信心。

(中國時報)

資安法制化 6子法拚同步上路 新聞透視－打假 別成執政不力的…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。