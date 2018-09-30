小英批假新聞 意圖破壞民主

2018年09月30日 04:11 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統昨出席「2018亞太智庫領袖峰會」開幕典禮致詞時表示，「在社會各層面中，充斥著越來越多精心捏造的假新聞，意圖詆毀破壞我們的民主生活方式」。這些挑戰不僅衝擊台灣，更影響、破壞所有亞太地區理念相近國家，也因此凸顯了一致共同應付這些挑戰的急迫性。

總統昨天以英文致詞表示，該峰會為匯集全球各項議題專家的卓越平台，期盼今年能透過探討印度太平洋戰略，強化台灣與各理念相近國家在投資、經貿和基礎建設方面的合作，成為推動印太未來發展的關鍵力量。

總統指出，在經濟上，美中貿易戰持續升級，引發全球市場和供應鏈的不穩定；在安全上，儘管朝鮮半島緊張局勢稍解，但亞太各國仍須努力因應與日俱增的中國軍事威脅，特別是在南海等區域。

總統說，「還有在社會各層面中，也都充斥著越來越多精心捏造的假新聞，意圖詆毀破壞我們的民主生活方式」。這些挑戰不僅衝擊台灣，更影響、破壞所有亞太地區理念相近國家，也因此凸顯了一致共同應付這些挑戰的急迫性。

總統說，亞太智庫峰會聚集50多個具有領導地位的智庫，即將成為匯集全球各項議題專家的卓越平台。去年的高峰會上，她談到了政策研究機構可以協助形塑台灣在當今國際秩序中的角色。

為此，今年已經成立兩個新智庫，包括今年5月開幕的「國防安全研究院」，該院是台灣第一個國防智庫，在區域安全及戰略問題上的合作，為台灣創造更多合作可能性。另外，今年6月成立的「台灣亞洲交流基金會」，致力於和我國新南向政策目標國建立更緊密的連結，年度活動—玉山論壇，也將成為這個區域的重要政策交流平台。

總統表示，希望今年能夠深入探討一個新議題，那就是印度太平洋戰略。包括台灣和美國等印太地區理念相近國家，也都致力推動此戰略，期盼讓它成為推動印太未來發展的關鍵力量。

總統認為，基於共享的價值和利益，印太戰略不僅切實可行，更能強化台灣在投資、經貿和基礎建設方面的合作；由衷希望跟利益相關的國家交換意見。台灣珍視民主自由的價值觀，也有意願也有能力與其他國家合作，鞏固整個印太地區的自由和包容性，相信群策群力必定可以重建大家對於台灣所珍視的民主價值及制度的信心。

(中國時報)