新聞透視－打假 別成執政不力的護身符

2018年09月30日 04:11 中國時報 曾薏蘋

蔡英文總統在「2018亞太智庫領袖峰會」開幕典禮再度提到「假新聞，意圖詆毀破壞我們的民主生活方式」；蔡政府從上到下，意圖把「假新聞」營造成動搖國本的風暴，但是執政成績如何，人民感受最清楚，政府別再拿假新聞作為執政不力的護身符。

假新聞是一個現象，世界各國都面臨這個問題，確實需要正視。台灣的假新聞，從2014年台北市長選舉時開始活絡，當時國民黨台北市長候選人連勝文可說是假新聞受害者之一，只是當年傾全力挺柯文哲的民進黨，選擇漠視，如今執政後，飽受假新聞所苦，才開始想要處理假新聞問題，甚至不惜祭出手段，立法規範假新聞。

「假新聞」短短三個字，執政者只要外界與他看法不一、認知不同，就冠上「假新聞」，也讓這三個字，成為執政者最廉價的卸責方式。

蔡政府執政，有一個名稱叫做「裝睡的人叫不醒」；執政滿意度下滑時，就說是人民其實是支持他們改革，是嫌他們改革速度太慢；不然就是執政成績還沒有那麼快顯現，所以人民才感受不到等，殊不知問題是在自己。

日前民進黨中常會，行政院報告時提到「假新聞」處理，民進黨發言人吳思瑤轉述，行政院祕書長卓榮泰表示，已要求相關單位，嚴加查察，善用法律授權的政策工具。言下之意就是，針對不實報導最高200萬的罰款應該落實。

但用立法懲罰涉及傳播「假新聞」的網路使用者或媒體，不僅無法解決問題，反而會造成妨礙言論自由的疑慮，更何況，有不少被政府認為的假新聞，背後真正的製造者就是政府。

總統說，「假新聞，意圖詆毀破壞我們的民主生活方式」 ，但也因為民主，才會有「假新聞」出現；執政原本就是一條艱辛的道路，執政好不好，沒有旁門左道，更沒有捷徑，政府對抗「假」新聞的利器就是，人民的「真」感受。

(中國時報)