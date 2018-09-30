護理師、黑手 一身本領吃得開

文憑不再吃香，許多大學生擔憂畢業之後面臨失業或低薪的處境。（呂家慶攝）

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中國時報
／台北報導
全國專科學校校系情況

專科學歷平均可支配所得連續5年超越大學學歷，人資專家指出，目前台灣專科學校以護理為大宗，醫院護理師、職護人才荒，平均月薪達4、5萬元，自然拉高數字。此外，企業主與人力銀行也指出，像冷凍空調這種「黑手」專業，都是技職體系培育，才讓專科畢業生可支配所得好過大學。

根據行政院主計總處統計，2017年專科學歷者平均可支配所得為63.8萬元，大學學歷者平均則為60.5萬元；中位數方面，專科學歷者達54.2萬元，大學學歷者僅有將近48.6萬元。主計總處另外以所得收入者五等分位計算平均值，在平均可支配所得44萬元左右的區間，專科學歷者就以3000元之差，勝過大學、研究所學歷人才；60萬元左右區間，專科學歷者和大學以上學歷人才，平均可支配所得僅有200元差距，專科人才在這兩個區間中，所獲薪資較吃香。

所得收入 差3000元

專科學歷人才贏在哪裡？人資專家表示，現在台灣13所專科學校中，就有12間以護理專業為主，其中有4間沒有非護理相關科系，醫院護理師、職業護理人員的人才短缺，更讓護理師薪資水漲船高。

yes123求職網發言人楊宗斌分析，主要是大學錄取率已經9成，剩下的五專、二專較少，屬技職體系，不是冷凍空調就是護理人員，當然薪水比大學生好。建議在大學氾濫情況下，想要薪水高一點，要嘛選讀台政清交成名校，不然就是慎選科系。

大學首選 台政清交

在大型企業擔任職護的黃小姐指出，護專畢業後投入職場，如果在醫院輪大夜班，或特殊單位，月薪可以上看5、6萬元，而需要另外上課、拿證照的職護，不像醫院需要輪班，在北部外商公司也有4至6萬元行情。因法規需求，部分公司選擇約聘職護，以時薪計算，可以喊到每小時超過3000元。

有照職護 行情60K

某企業主表示，例如機構研發等，需要非常寶貴的「黑手」專業，只有專科人才有相關能力，「大學不會教」，這類專科人才的薪水，甚至比大廠工業設計師還要高；而若要更高科技的人才，像是軟體程式、人工智慧等，就會找碩、博士學歷人才。近年台灣多所專科學校升為大學，但過去專科訓練出來的工程人才，一身本領難以取代，是拉高專科學歷可支配所得的其中一項原因。

(中國時報)

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