滿街通才 廣設大學現在嘗惡果

友善列印
中國時報
／台北報導

主計處資料顯示，大學畢業者連續5年可支配所得比專科畢業者還低，長年關注高教議題的立委直言，這是當初李遠哲廣設大學後，造成部分大學生缺乏一技之長的惡果；而解決之道，除要加強產學合作，學子與父母更應改變念大學才是高人一等的觀念。

國民黨立委陳學聖指出，不管大學還是專科畢業者，平均可支配所得都下降，要想解決這個問題，可以換個角度思考，也就是學生要看自己的興趣、專長來選擇路要怎麼走，不要認為念大學才高人一等，如今專科可支配所得超越大學畢業者，反映念技職體系不是壞事。

對於如何解決大學文憑貶值的問題，國民黨立委柯志恩認為，必須要學校訓練跟產業有更多鏈結，大學也應該分流，不能每所都綜合大學，因為這樣就變成通才，但甚麼都不專精。

柯志恩說，過去台灣技術學校很好，如今老師都要寫研究報告，就變成通而不專。未來要讓大學老師跟業界溝通、流通，或者業界找大學老師，在產品研發上有更密切合作，要讓每所大學有自己的特色並且學用合一。

對於專科文憑吃香，實踐大學校長陳振貴認為，國內專科目前有13所，其中大多以護校為主，從事護理以及老人安養等醫護類工作，薪資較高，並且校院多半與醫院都有深厚的產學合作關係，多數專科畢業生因此是畢業即就業。

面對文憑愈來愈不值錢，教育部回應表示，在高等教育因應學用落差的問題上，教育部將了解產業需求，增設並調整學校招生名額的調控機制，同時也推出高教深耕計畫，將經費導入大學教學現場，建構產學研機構，及強化國際化學習環境，另亦展開專案型高階人才培育計畫，鼓勵校企共同開課，並適度延聘業師，推動產學長期人才培育計畫。

(中國時報)

護理師、黑手 一身本領吃得開 花蓮西富國小 社造首獎連莊

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。