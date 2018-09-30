滿街通才 廣設大學現在嘗惡果

2018年09月30日 04:11 中國時報 季節 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

主計處資料顯示，大學畢業者連續5年可支配所得比專科畢業者還低，長年關注高教議題的立委直言，這是當初李遠哲廣設大學後，造成部分大學生缺乏一技之長的惡果；而解決之道，除要加強產學合作，學子與父母更應改變念大學才是高人一等的觀念。

國民黨立委陳學聖指出，不管大學還是專科畢業者，平均可支配所得都下降，要想解決這個問題，可以換個角度思考，也就是學生要看自己的興趣、專長來選擇路要怎麼走，不要認為念大學才高人一等，如今專科可支配所得超越大學畢業者，反映念技職體系不是壞事。

對於如何解決大學文憑貶值的問題，國民黨立委柯志恩認為，必須要學校訓練跟產業有更多鏈結，大學也應該分流，不能每所都綜合大學，因為這樣就變成通才，但甚麼都不專精。

柯志恩說，過去台灣技術學校很好，如今老師都要寫研究報告，就變成通而不專。未來要讓大學老師跟業界溝通、流通，或者業界找大學老師，在產品研發上有更密切合作，要讓每所大學有自己的特色並且學用合一。

對於專科文憑吃香，實踐大學校長陳振貴認為，國內專科目前有13所，其中大多以護校為主，從事護理以及老人安養等醫護類工作，薪資較高，並且校院多半與醫院都有深厚的產學合作關係，多數專科畢業生因此是畢業即就業。

面對文憑愈來愈不值錢，教育部回應表示，在高等教育因應學用落差的問題上，教育部將了解產業需求，增設並調整學校招生名額的調控機制，同時也推出高教深耕計畫，將經費導入大學教學現場，建構產學研機構，及強化國際化學習環境，另亦展開專案型高階人才培育計畫，鼓勵校企共同開課，並適度延聘業師，推動產學長期人才培育計畫。

(中國時報)