花蓮西富國小 社造首獎連莊

2018年09月30日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

國小師生組的花蓮西富國小，一舉創下「全民社造行動計畫」14年來，連續2年獲得首獎的紀錄。（信義房屋提供）

信義房屋「2018全民社造行動計畫」昨（29）日舉行頒獎典禮，該計畫是國內最大型、也是單一企業長期贊助的社造運動，今年提案件數較2017年成長17.5％，其中以幸福社區組及築夢個人組增加最多。另外甫推動的國小師生組的花蓮西富國小，一舉創下全民社造行動計畫14年來，連續兩年獲得首獎的單位。

也因為信義房屋持續以企業的身份參與社區營造，不僅屢獲國內外大獎肯定，更是唯一榮獲總統文化獎的民間企業。

信義企業集團董事長周俊吉於典禮中表示：「14年來我們鼓勵社區由下而上的凝聚歷程，信義房屋提供共學資源與機制，協助提案單位不斷調整、優化、升級自己的計畫，透過『全民社造行動計畫』，充分培養並發展出屬於自己的社區意識。」

周俊吉指出，今年全民社造行動計畫頒獎典禮「以凝聚人心、點亮在地希望」為主軸，這也是信義房屋長期推動此計畫以來不變的初衷，也期待今年度獲獎的社區，能在各地綻放美麗的成果，與社區居民共創在地價值。未來信義房屋會持續走進每一處不易觸及的社會角落，鼓勵大家從每一件微不足道的生活大小事開始，讓大家以「家在台灣」為傲。

昨日「2018全民社造行動計畫」頒獎典禮，來自全台各地的社造夥伴親臨現場，包括周俊吉、全民社造行動計畫評審長教授柴松林、文化部常務次長李連權以及行政院農委會水土保持局副局長林長立均到場擔任頒獎嘉賓。

信義房屋自2004年舉辦全民社造行動計畫，提供改造家鄉的創夢經費，辦理迄今累計9678件報名，共有2179個單位獲得實質經費，遍及全台98.9％鄉鎮市區。

這屆由國小師生組的花蓮西富國小、大專青年組的中國科大湖口校區數位廣播社、築夢個人組的羅元鴻及幸福社區組的越在嘉文化棧團隊，分別榮獲各組首獎；並以國小師生組的花蓮西富國小歷經一整年的執行計畫，聯合外校保育小蝙蝠，翻轉偏鄉教育、改變孩子對於生命的態度，更串聯北城國小進行雙邊移地學習，是學校與社區攜手提昇生活環境的最佳寫照，一舉創下社區一家計畫14年來，連續兩年獲得首獎的單位。

李連權指出，文化部近年來串聯如信義房屋這樣的第二部門力量，借重長期投入社區一家計畫的經驗，讓更多企業一起參與，帶動台灣文化環境向上提昇。

(中國時報)