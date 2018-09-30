大專聲力軍 行動車開進社區服務

2018年09月30日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

全民社造行動計畫打破國界的限制，由台灣第一位新住民導演阮金紅，所創立的越在嘉文化棧團隊榮獲「幸福社區組」首獎，團隊透過閒置空間改善及文物布置過程，擴大新移民與在地社區的參與，對社會有示範作用。

「大專青年組」首獎則由中國科大湖口校區數位廣播社獲得，今年將與新竹縣盲人福利協進會合作，希望藉著聲音的力量，讓視障朋友及家庭能快速找到適應生活的方式。

越在嘉文化棧長期關注新住民權益，為推動東南亞文化保存而努力，團隊將五十多年歷史的台灣古厝，打造成在地社區與東南亞文化交流的空間，擴大新移民與在地社區的參與，創造兼具深度及廣度的多元文化體驗。

在資源有限的狀況下，他們仍然定期舉辦東南亞文化講座與體驗課程、國際語言交換、越南母語學習及在地特色手作工作坊等活動，同時也提供移民、移工生活及法律疑難諮詢，支援公部門對新移民姊妹家暴庇護，對於社會影響力有示範作用。

藉由計畫的推動，協助發展農村經濟，透過文史調查，並從影像紀錄中，找回村庄過去溫馨感動的記憶，讓每個人都有回「家」的感覺。

學生參與社區服務有多種面向，而中國科大湖口校區數位廣播社社團的學生，從鄰近社區的需求開始，把社區居民帶到社團錄音室參訪廣播設備，更把廣播設備以行動車的方式，開進社區服務，再逐年將服務的經驗向外擴散到其他社區；拿下首獎的同時，同學們開心地說：「全民社造行動計畫是我們走出校園，服務社會的第一步，希望藉由我們小小的火苗，匯集成照亮社區溫暖的光芒。」

(中國時報)