新北零棄養 幫毛小孩找新家

新北市動保處29、30日在新莊體育園區舉行「新北零棄養．毛寶貝下一站幸福」活動，市長朱立倫（左二）與藝人莎莎（左一）現場代言，幫毛寶貝找到新家。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

一起來把毛寶貝帶回家！新北市動保處29、30日在新莊體育園區舉行「新北零棄養．毛寶貝下一站幸福」活動，市長朱立倫與代言人莎莎一起為貓狗毛寶貝找新家，民眾參與踴躍，第一天就有32隻貓狗找到新家，今天是最後一天，民眾要把握機會。

「新北零棄養．毛寶貝下一站幸福」系列活動已連續舉辦5年，成為許多愛貓愛狗人士的年度盛會，今年邀請藝人莎莎代言，現場除有毛寶貝走秀、愛心義診、狂犬病疫苗施打區外，好康寵物用品的寵樂市集區更是狗爸狗媽們必逛景點。

朱立倫指出，「新北零棄養」是最終目標，下一站幸福系列活動，除推動寵物晶片登記強化飼主責任、狂犬病預防注射及非法繁殖場取締，更與寵物業者合作設置「愛心認養小棧」，截至今年8月底止已設置35處，累計已出養2267隻犬貓，今年3月也獲頒農委會「認養率提升最佳獎」，讓毛寶貝有溫暖的家。

代言人莎莎則現身呼籲大家「認養、不棄養，給牠一個溫暖的家」，在義診及疫苗施打區，動保處共提供400劑免費狂犬病疫苗及晶片登記，現場一對一的寵物醫療諮詢服務，更是大排長龍，每個飼主都迫不及待想了解自家寵物的健康狀況。

舞台區則有熊爸現身示範，如何和狗狗在遊戲中與主人開心互動，才不會因為緊張害怕胡亂吠叫，還有畫家為飼主和毛寶貝素描，留下難忘回憶，飼主們直說明年還要參加。

動保處長陳淵泉表示，讓民眾從多元活動節目中，了解寵物知識、狂犬病防疫措施、動保小常識及支持認養不棄養觀念，藉以鼓勵「認養、不棄養，給牠一個溫暖的家」，讓新北市成為一個人人稱羨的毛寶貝幸福歡樂城。

(中國時報)

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