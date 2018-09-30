暖男杜魯道 襪子外交足吸睛

2018年09月30日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

加拿大總理杜魯道常不按牌理穿襪，去年會晤愛爾蘭總理時，刻意一腳藍一腳黃，成功製造話題。 （美聯社）

編按：又到了9-11月的外交旺季，加拿大暖男總理杜魯道、美國狂人總統川普、以及俄羅斯硬漢總統普丁，無疑是外交舞台上的紅人與媒體聚光燈的焦點。3人的穿衣風格各有特色，杜魯道擅於在襪子上作文章。川普的西服總是大一號，領帶也往往超過腰帶，給人膨風張揚之感。正式場合上，普丁當然無法露出精壯的上半身，不過半裸的官方照，倒是和他硬漢的形象不謀而合。

加拿大總理杜魯道有張可媲美偶像的俊帥臉蛋加上高挺的身材，在一片黑鴉鴉、灰沉沉、制式西裝的外交舞台上，格外引人矚目。除了高顏值，這位45歲型男也受到時尚界的關注，靠著「足下風」成功製造話題攻占版面。

一腳一顏色 雙重涵意

杜魯道的襪子不僅色彩繽紛，穿法也不按牌理，兼顧時尚，也傳遞訊息，因此每次出席國內外重要場合，都會成為大家期待的焦點以及熱議的話題。去年5月4日他在蒙特婁與愛爾蘭時任總理肯尼（Enda Kenny）會面時，因適逢「星戰日」（Star Wars Day），特地穿上《星際大戰》（Star Wars）主題襪，一腳是機器人R2-D2，一腳是另一個機器人C-3PO，一腳藍一腳黃，刻意選不一樣的顏色，格外吸睛。

而力挺同性婚與多元成家的他，不避諱地參加彩虹大遊行，甚至牽著小兒子一起出席，聰明地穿著彩虹襪呼應滿場的繽紛彩虹。而襪子印上「Eid Mubarak」（開齋節快樂）的字樣，巧妙地向兩個族群致意。

政治人物的衣著打扮蘊藏許多訊息，不管是服裝顏色、配件 還是設計，都是媒體捕捉的焦點。《紐約時報》指出，很少男性的雙足會受到這麼多關注，畢竟男性不像女性一樣，在服裝上有較多選擇。而襪子相較於領帶足夠低調，不會喧賓奪主讓人分心，相較於袖釦也夠顯眼，不至於讓人視而不見。襪子還能活躍死沉沉的氣氛，算是非常得體又充滿巧思的配件。

印北約旗幟 展現團結

在去年北大西洋公約組織（NATO）高峰會上，杜魯道襪子印著醒目的北約旗幟，這聰明的一招，不僅為他搏到版面，還展現了團結意圖。德國總理梅克爾就曾彎下身稱讚杜魯道的襪子。

杜魯道的襪子引起矚目之後，其他政治人物也發現襪子的妙用。去年白宮舉辦全美大學美式足球冠軍杯頒獎典禮，應邀參加的美國南卡州共和黨聯邦眾議員鄧肯穿了一雙印有川普（TRUMP）英文字樣的紅條紋襪子，還特意秀給川普看，拉近和川普的距離。

又到了外交的旺季，外界高度關注和等待杜魯道的下一場襪子聲明。

不穿也表態 簡單生活

不過也有人抨擊杜魯道的襪子喧賓奪主，引起的關注已超過議題，稱「杜魯道的襪子已從偶爾的話題變成關鍵的訊息，他的政治宣言就是他的時尚宣言，重要會議上彷彿都是他的腳踝在說話，主角都落在他的腳上。」

繽紛襪可以出現在外交場合，但不穿襪也是一種表態。菲律賓總統杜特蒂說，他不但不穿襪，鞋子也是便宜貨，因為他喜歡簡單的生活方式，遠離奢華。他自豪地說，政治人物若都像他，就不會有貪腐問題了。

只能說在杜魯道推波助瀾下，外交舞台上，除了檯面上較勁，足下風光也不失精彩。

(中國時報)