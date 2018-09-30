超長領帶展現「雄性特質」！狂男川普 大廈式衣著超膨風

2018年09月30日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

調皮的支持者與川普的紅領帶（陽具）熱情互動，引來不少聯想。（美聯社）

美國總統川普上任以來充分展現狂人性格，連服裝也愛「膨風」，所以西裝的肩線總是比魁梧的身材還大一號，袖管粗、褲管也粗，加上張揚的舉止，如同會走動的「川普大廈」，讓他在人群中，不被注意也難。

而他的領帶偏好也讓時尚圈搖頭。川普的領帶長度往往超過腰際（標準長度是領帶尖落在腰帶中間），結果把上半身拉得很長，顯得腿很短。而長領帶容易晃動，予人招搖過市、藐視對手、欠缺穩重之感。去年他在總統就職典禮上，紅色領帶被風吹起，竟被拍到內側貼了膠帶，感覺十分滑稽。有網友諷刺他，寧可用膠帶也不買領帶別針固定，十足克勤克儉，是美國人民典範！

至於他的領帶為何老長過腰際，根據心理學家解讀，領帶是「陽具」的影射，川普刻意要展現「雄性特質」，及超強控制慾和強勢主導的一面。而川普為何連領帶都要如此刻意彰顯「我是強人中的強人」？可能是不甘被人看小。

大選前，曾有人攻擊川普的手小，暗喻川普「某個器官」恐怕也很小，為此川普特意為自己的手小辯護，「我的手沒問題，其他部位也沒問題！」過長領帶也暗喻川普極度沒有安全感，尤其當了總統後，變得更加神經質。只要誰提出抨擊，他就全力迎戰，連媒體都被他貼上「全民公敵」的標籤。怪不得有人調侃：「看到他的長領帶，實在令人害怕！」感覺他又要高分貝噴火嗆聲。

現代領導人穿著西裝強調有型有款，因此平常會運動健身，保持精瘦身材，在修身又顯線條的剪裁襯托下，顯得氣度不凡、幹練自信。反觀川普，沒有太刻意掩飾自己壯碩的身材，卻有意與優雅克制、精品時尚、政治正確、菁英階層等標籤劃清界線。改走張揚、顯派頭、棄傳統的「川式」風格。他經常西裝混搭棒球帽，雖不符時尚衣Ｑ，卻成功引起注意以及話題，也算符合他給人的一貫形象：劍走偏鋒。

川普的「土味」被時尚圈打了不及格大Ｘ，川粉卻很捧場，稱給人親民、輕鬆的感覺。去年在一次造勢活動後，川普與支持者合影，有位調皮的大媽還與他的紅領帶（陽具）熱情互動，纏住半邊臉，不懂的人看了覺得搞笑，懂的人卻覺得尷尬。

權力是最佳春藥，也是左右時尚的大老。坐上白宮高位的川普，愛怎麼穿就怎麼穿，顛覆了「少要番顛、老要沉穩」的風格。至於被時尚圈視為模範生的歐巴馬，在川普以及川粉眼裡，無異是道貌岸然的偽君子。只能說，時尚果然政治，充滿了心機。

(中國時報)