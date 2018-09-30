裸男普丁 陽剛氣概萬夫莫敵

2018年09月30日 04:11 中國時報 鍾玉玨／綜合報導

俄羅斯總統普丁的鐵漢形象，在全球累積不少粉絲，之前網路曾瘋傳一張普丁騎熊涉水而過的霸氣照，儘管普丁親自闢謠直呼「那是假的」，但絲毫不減其人氣。被問及「曬裸」引起廣大迴響有何看法，他不改霸氣直言：「我認為，若是在度假，沒必要躲躲藏藏，這沒什麼不好。」

「普丁大帝」之所以吸睛，成為媒體焦點，關鍵在於他只要出現在大眾眼前，就算日常裝扮，也總是精神奕奕、站姿挺拔，充滿陽剛之氣。熱愛戶外活動的他，身材精實健壯，不吝嗇展現好身材，像是赤裸上身狩獵、騎馬、海釣、或躺著做日光浴等，一系列Man爆照，在網路瘋傳，也讓粉絲為之尖叫。

看到這盛況，俄國社交網VK創辦人杜洛夫（Pavel Durov，有俄羅斯祖克柏之稱）腦筋動得快，發起#普丁打赤膊挑戰（#PutinShirtlessChallenge），號召俄羅斯男子漢不讓普丁專美於前，脫掉上衣秀出自己的肌肉，但規定不許PS（修圖），吸引網友熱烈響應。

但也有人調侃，普丁裸露上身騎馬和徒手折斷樹枝的照片，讓人不禁聯想到電影《斷背山》的某些情節。

普丁偏好的運動不外乎講究力量與速度，諸如拳擊、柔道、賽車、騎馬、開戰鬥機等，在在為他硬漢的形象加分。而在政治上，他強硬不惜戰鬥到底的姿態，面對歐盟與美國輪番制裁，絲毫不見軟化，也滿足國內日漸高張的民族主義情緒。這些超級陽剛的特徵，似乎撐起他在國內的權力基礎與合法性，其實面對一波波大規模抗議，他也承受不起看起來虛弱或猶豫不決的代價。

追捧普丁半裸照的不僅是熱衷花邊新聞的小報，就連《紐約時報》、時代雜誌、《華盛頓郵報》等西方主流媒體也都趨之若騖。能靠曬裸爭取好感，大幅提升形象的元首中，放眼國際，除了普丁，沒有第二位了。

西方人對半裸的普丁著迷，可反映在歌手蘭迪．紐曼（Randy Newman）2017年一首名為《普丁》的歌曲，其中一段歌詞這麼寫「當他把襯衫脫掉，女生為之瘋狂。當他把襯衫脫掉，我都想當女的，拜倒在他褲下。」

不過美國前國務卿希拉蕊倒是獨排眾議，形容自己和普丁完全沒能產生「化學反應」，還挖苦他是「敏感的硬漢」。而與他不對盤的前總統歐巴馬，描述他「心不在焉」的舉止彷彿「坐在教室後面的無聊孩子」。

不容否認，大國情懷及猶如銀幕硬漢的氣概，在選民心中仍有大賣點，這也是普丁和其團隊一直小心實踐塑造的角色。

普丁這些年愈來愈集權，但並未進行制度上的改革，反而強化了個人勢力與軍事力量。外界擔心，哪天若普丁硬漢形象垮了，又有哪個「英雄」可以撐得住這個外強中乾的國家。

(中國時報)